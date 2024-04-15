Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.2 комментария
Киев выделил только 6 млрд долларов на закупку вооружений в 2024 году
Украинский министр Камышин сообщил о выделении в 2024 году на закупку вооружений только 6 млрд долларов
В украинском оборонном бюджете на 2024 год предусмотрено лишь 6 млрд долларов на закупку вооружений, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
Камышин пояснил, что весь «бюджет обороны» на год составляет около 40 млрд долларов, но из них 30 млрд должны быть направлены на «зарплаты и выплаты» военным. По его словам, из оставшихся 10 млрд «без учета расходов на ГСМ и форму на покупку вооружений остается 6 млрд» долларов, передает ТАСС.
Данная сумма отражена в контрактах «для производителей, прежде всего украинских». Камышин посетовал, что «это очень мало», ведь «производственные возможности втрое больше». Киев уговаривает другие страны покупать «изделия украинской военной промышленности» и передавать их вооруженным силам Украины.
Напомним, СМИ сообщали, что на фоне задержек финансовой помощи из США Украина начала вести переговоры с другими странами G7, например, с Японией и Канадой. Указывалось, что Украине необходимо покрыть дефицит бюджета с помощью международных партнеров и за счет сокращения своих невоенных расходов.