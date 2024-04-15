Киев выделил только 6 млрд долларов на закупку вооружений в 2024 году

Украинский министр Камышин сообщил о выделении в 2024 году на закупку вооружений только 6 млрд долларов

Tекст: Антон Антонов

Камышин пояснил, что весь «бюджет обороны» на год составляет около 40 млрд долларов, но из них 30 млрд должны быть направлены на «зарплаты и выплаты» военным. По его словам, из оставшихся 10 млрд «без учета расходов на ГСМ и форму на покупку вооружений остается 6 млрд» долларов, передает ТАСС.

Данная сумма отражена в контрактах «для производителей, прежде всего украинских». Камышин посетовал, что «это очень мало», ведь «производственные возможности втрое больше». Киев уговаривает другие страны покупать «изделия украинской военной промышленности» и передавать их вооруженным силам Украины.

Напомним, СМИ сообщали, что на фоне задержек финансовой помощи из США Украина начала вести переговоры с другими странами G7, например, с Японией и Канадой. Указывалось, что Украине необходимо покрыть дефицит бюджета с помощью международных партнеров и за счет сокращения своих невоенных расходов.