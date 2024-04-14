В Германии призвали Иран отказаться от атак на Израиль

Tекст: Дарья Григоренко

Она призвала Иран «немедленно прекратить все агрессивные действия» и «вступить на путь дипломатии». В противном случае, по словам Бербок, ситуация может обернуться «непредсказуемыми последствиями», передает ТАСС.

«Призываю всех в [Ближневосточном] регионе действовать осмотрительно, – добавила она. – Спираль эскалации нужно сломить. Мы вместе должны найти путь к прекращению насилия».

Бербок заявила, что Германия также призвала все страны Ближнего Востока проявить сдержанность, и отметила, что ФРГ наблюдает за ситуацией в регионе и поддерживает тесные контакты с партнерами.

По ее мнению, последние события продемонстрировали, что «Израиль имеет силу». Иран же, как утверждала глава МИД, наоборот, изолирован.

Ранее Иран сообщил США, что атака по Израилю носила ограниченный характер.

Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».