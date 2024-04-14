Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
МО: Над Краснодарским краем перехвачено и уничтожено 10 украинских БПЛА
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении, в воскресенье силы ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа, уничтожив десять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье российские системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря.