Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над Черным морем
МО: Cилы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря
Российские системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.
Как говорится в сообщении, утром в воскресенье силы ПВО России уничтожили пять беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».
Ранее украинский пленный заявил, что британская сторона готовила с ВСУ диверсию на буровой вышке МСП-17 в Черном море.