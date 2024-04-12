США, Филиппины и Япония заявили о стремлении к миру без ядерного оружия

Tекст: Денис Тельманов

«Мы подтверждаем наше совместное стремление к миру без ядерного оружия, краеугольным камнем которого является Договор о нераспространении ядерного оружия, и призываем государства, обладающие ядерным оружием, содействовать стабильности и прозрачности, а также вести предметный диалог по снижению ядерных рисков», – приводит выдержку из заявления ТАСС.

Также страны призвали к началу переговоров по договору о запрещении производства расщепляющегося материала для ядерного оружия и осудили ракетные запуски КНДР.

Кроме того, США, Филиппины и Япония выразили мнение, что «применение Россией ядерного оружия на Украине было бы совершенно неоправданным».

Ранее в МИД России заявили, что Финляндия столкнется с контрмерами, если создаст для России ядерную угрозу.

В частности, в МИД отметили, что объекты на территории Финляндии станут легитимными целями для поражения в случае прямого военного столкновения России с НАТО.

