МИД РФ: Финляндия столкнется с контрмерами, если создаст для России ядерную угрозу

Tекст: Денис Тельманов

Дипломат прокомментировал заявления финских властей о том, что они могут разрешить транзит ядерного оружия НАТО по территории страны.

«Подобные намерения можно оценить с помощью библейской формулы – «не ведают, что творят». Если таков выбор финских властей, то им следует быть готовыми и к последствиям данного выбора... Безотносительно того, ведают ли власти Финляндии, что они творят, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами», – сказал Ермаков в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что у Москвы до последнего времени не было никаких серьезных вопросов к Хельсинки в сфере безопасности, а Финляндии «абсолютно ничего не угрожало с российского направления», однако руководство Финляндии в одночасье решило отбросить «то, что гарантировало спокойствие и стабильность их страны, а именно – военный нейтралитет», и оказалось втянуто в общую антироссийскую политику НАТО.

Кроме того, сейчас в Финляндии рассуждают и о возможности присоединения к практической деятельности стран блока по созданию угроз для России с задействованием ядерного оружия, отметил Ермаков.

«Вряд ли (безопасность страны) повысится в результате появления на картах российского Генштаба пометок, которые означают внесение объектов на территории Финляндии в список легитимных целей для поражения в случае прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. Похоже, это тот самый случай, когда можно сделать заключение: «за что боролись, на то и напоролись», – резюмировал российский дипломат.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что может разрешить транзит ядерного оружия после того, как страна присоединилась к Североатлантическому альянсу. В настоящее время ввоз ядерного оружия в Финляндию запрещен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что объекты в Северной Европе, где США разместят свое ядерное оружие, станут законными военными целями в сценарии прямого военного столкновения России и НАТО,

Она пояснила, что подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и неизбежно станут законными целями в случае прямого военного столкновения России с НАТО.

По словам Захаровой, в случае размещения в Северной Европе американского ядерного оружия, «безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, она явным образом пострадает».