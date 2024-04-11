В Кузбассе начался третий этап «Школы мэров»

Tекст: Дарья Григоренко

«Школу мэров» реализует Высшая школа государственного управления (ВШГУ) президентской академии при поддержке администрации президента РФ. В рамках модуля слушатели «Школы мэров» познакомились с опытом Кузбасса в области комплексного развития территорий, диверсификации экономики моногородов, модернизации городской среды и внедрения цифровых технологий, говорится в сообщении на сайте ВШГУ.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул важность взаимодействия с людьми и отметил, что «Школа мэров» – это возможность для будущих руководителей получить новые знания и поделиться опытом.

Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев назвал «Школу мэров» уникальным проектом, позволяющим изучать и использовать успешный управленческий опыт других регионов.

В рамках модуля перед слушателями выступили главы городов Кемерово, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевска и Новокузнецка, а также другие управленцы. Они поделились опытом диверсификации экономики, развития градообразующих предприятий и моногородов.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева отметила, что Кузбасс за последние годы сделал невероятный рывок в развитии, и у каждого из участников «Школы мэров» есть чему учиться у региона.

Помимо теоретических занятий, программа модуля включала практические задания, спортивный трек, а также посещение ледового дворца «Кузбасс» и международного фестиваля Юрия Гагарина.

