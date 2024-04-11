Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.9 комментариев
В Кузбассе начался третий этап «Школы мэров»
В Кемеровской области начался третий модуль «Стратегия развития муниципалитетов» для второго потока программы развития муниципального кадрового управленческого резерва. Участники из разных регионов страны изучали стратегии развития муниципалитетов на примере Кузбасса.
«Школу мэров» реализует Высшая школа государственного управления (ВШГУ) президентской академии при поддержке администрации президента РФ. В рамках модуля слушатели «Школы мэров» познакомились с опытом Кузбасса в области комплексного развития территорий, диверсификации экономики моногородов, модернизации городской среды и внедрения цифровых технологий, говорится в сообщении на сайте ВШГУ.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул важность взаимодействия с людьми и отметил, что «Школа мэров» – это возможность для будущих руководителей получить новые знания и поделиться опытом.
Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев назвал «Школу мэров» уникальным проектом, позволяющим изучать и использовать успешный управленческий опыт других регионов.
В рамках модуля перед слушателями выступили главы городов Кемерово, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевска и Новокузнецка, а также другие управленцы. Они поделились опытом диверсификации экономики, развития градообразующих предприятий и моногородов.
Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева отметила, что Кузбасс за последние годы сделал невероятный рывок в развитии, и у каждого из участников «Школы мэров» есть чему учиться у региона.
Помимо теоретических занятий, программа модуля включала практические задания, спортивный трек, а также посещение ледового дворца «Кузбасс» и международного фестиваля Юрия Гагарина.