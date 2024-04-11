Найден схрон с оружием обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Tекст: Валерия Городецкая

Из тайника изъяты автомат, пистолет, пули, гильзы и патроны, сообщило ведомство, передает РИА «Новости». Кроме того, там были обнаружены контейнеры с похожим на наркотик веществом.

Изъятое направлено для проведения экспертиз. Сам обвиняемый в ближайшее время будет доставлен на допрос.

Напомним, нападение на группу полицейских, в результате которого один из стражей порядка погиб и получил ранения другой, было совершено в воскресенье. В четверг предполагаемого преступника задержали.