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Найден схрон с оружием обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье
Правоохранительные органы обнаружили тайник, в котором обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье хранил оружие, сообщил областной главк Следственного комитета.
Из тайника изъяты автомат, пистолет, пули, гильзы и патроны, сообщило ведомство, передает РИА «Новости». Кроме того, там были обнаружены контейнеры с похожим на наркотик веществом.
Изъятое направлено для проведения экспертиз. Сам обвиняемый в ближайшее время будет доставлен на допрос.
Напомним, нападение на группу полицейских, в результате которого один из стражей порядка погиб и получил ранения другой, было совершено в воскресенье. В четверг предполагаемого преступника задержали.