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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

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    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

    9 комментариев
    11 апреля 2024, 14:54 • Новости дня

    Американист оценил способность Кэмерона убедить Трампа поддержать Украину

    Американист Дробницкий: Трампа раздражает и Зеленский, и сама Украина

    Американист оценил способность Кэмерона убедить Трампа поддержать Украину
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка главы МИД Британии поиграть в большую англосаксонскую политику явно не удалась, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал сообщения о том, что Дэвид Кэмерон во время встречи с Дональдом Трампом предложил тому способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине. Эксперт убежден: экс-президенту США безразлично, что происходит в этой стране.

    «Наставления Дэвида Кэмерона по Украине звучат смешно. Сложно представить, чтобы Дональд Трамп прислушался к ним», – сказал американист Дмитрий Дробницкий. При этом он отметил, что было бы интересно услышать ответ экс-президента США на предложение британца о способе «унаследовать успешную ситуацию». В этом контексте надо понимать, что Трампу безразлично, что происходит на Украине, добавил собеседник.

    «Он рассматривает эту страну как коррупционный и – как стали говорить многие республиканцы – антихристианский проект Байдена, – пояснил Дробницкий. – Если нынешний американский президент заинтересован в поддержке Киева, то Трампа жутко раздражают и Украина, и сам Владимир Зеленский». Американист напомнил, что состоявшийся в июле 2019 года телефонный разговор Трампа и Зеленского стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. «Судя по всему, теперь политик намерен мстить», – предположил собеседник.

    Дробницкий указал, что электоральная ситуация в США складывается в пользу экс-президента. «Байден довел дело на Украине почти до третьей мировой войны. На этом фоне Трамп призывает голосовать на выборах за себя – за человека, который убежден, что способен предотвратить такое развитие событий. Это становится его предвыборным слоганом», – детализировал политолог.

    Вероятно, в Лондоне допускают «второе пришествие» Трампа, именно поэтому к нему с частным визитом поехал Кэмерон, считает Дробницкий. По его оценкам, поездка вышла «абсолютно провальной». «Попытка поиграть в большую англосаксонскую политику не удалась. Понятно, что британец пытался прощупать позицию Трампа по целому ряду вопросов, в том числе по Восточной Европе. Нужно учитывать, что дела у Лондона идут не очень хорошо. Например, блок AUKUS фактически начинает функционировать без Британии», – заключил американист.

    Напомним, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом попытался убедить его в важности решения по оказанию военной помощи Киеву и призвал его подтолкнуть Конгресс к ее скорейшему утверждению. «Я думаю, есть понимание, что отказ от поддержки Украины приведет к ослаблению ее позиций, и кто бы ни стал президентом США в конце этого года, он не хочет оказаться в такой ситуации», – приводит заявление Кэмерона издание The Washington Post.

    По словам главы британского внешнеполитического ведомства, в интересах всех, чтобы в конце этого года Украина находилась в сильной позиции, а Россия – в слабой. Отмечается, что Кэмерон «был осторожен», комментируя ответ Трампа, заявив, что предоставит тому возможность «говорить за себя».

    Как сообщает телеканал CNN, Трамп не поменял свою позицию относительно предоставления финансовой помощи Киеву после разговора с Кэмероном. При этом некоторые сторонники политика, поддерживающие оказание помощи Украине, выразили «сдержанный оптимизм» после встречи Трампа с Кэмероном.

    О встрече Кэмерона с Трампом во вторник сообщила газета The Sun. По информации издания, глава МИД Британии обсудил с экс-президентом США поддержку Украины, будущее НАТО и ситуацию на Ближнем Востоке. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как прошла встреча и что это значит для Байдена.

    9 апреля 2024, 22:48 • Новости дня
    Эксперт: После подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке

    Эксперт Анпилогов: Соглашение стран Европы по Северному морю – результат слома международной архитектуры безопасности

    Эксперт: После подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке
    @ Haekon Mosvold Larsen/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разрушение международной архитектуры безопасности, формирование новых правил игры и недоверие к крупным странам, включая США, заставили Северную Европу рассчитывать только на себя в обеспечении безопасности критически важной инфраструктуры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Бельгия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Великобритания и Дания подписали соглашение о защите подводной инфраструктуры от иностранных диверсий.

    «Охарактеризовать подписание этого соглашения можно фразой: «На воре и шапка горит». Некоторые страны Запада, причастные к терактам на «Северных потоках», поняли, что в эту игру можно играть вдвоем. Запад ощутил себя сильно уязвимым перед действительными угрозами, которые раньше воспринимались как невозможные в силу институциональных договоренностей. Одной из них был, например, отказ от диверсий на критической трансграничной инфраструктуре», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Ранее все базировалось на общем понимании того, что в глобальном мире такие действия действительно невозможны. Но взрывы на «Северных потоках» показали, что запущено переформатирование мировых правил, где уже никто не защищен. И нынешнее соглашение – ответная реакция от условно небольших стран, которые не могут по отдельности обеспечить безопасность своей критической инфраструктуры», – детализировал он.

    Но не меньшей причиной для таких действий, по его словам, был шпионский скандал, о котором стало известно весной 2021 года. Тогда газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что датские спецслужбы в 2012-2014 годах помогали Агентству национальной безопасности США следить за Ангелой Меркель, Франком-Вальтером Штайнмайером и другими политиками.

    В частности, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка и с которой можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. При этом США следили также за датским МИД, Минфином и за одной компанией из сферы ВПК.

    «Получается, одна страна НАТО помогала другой стране НАТО шпионить за третьей страной НАТО. Какое тут может быть доверие между союзниками? Однако нынешнее соглашение вызвано даже не тем, что Северная Европа больше не верит именно США – она просто вообще никому не верит и старается сохранить трансграничное единство без каких-либо третьих лиц, пусть даже и союзников по НАТО», – пояснил спикер.

    «К тому же НАТО как организация – совершенно неповоротливая и бюрократизированная. Гонка за глобальными целями привела альянс к локальной недееспособности. А так все шесть стран-подписантов будут активнее и чаще патрулировать необходимые участки акватории Северного моря, причем делать это сугубо своими вооруженными силами и спецслужбами. Также они будут вырабатывать дополнительные меры доверия в рамках этого соглашения», – подчеркнул собеседник.

    «Ведь Европе никто не гарантирует отсутствие у США желания нарастить продажу СПГ в ЕС путем подрыва норвежских газопроводов, которые сейчас питают Германию. К тому же Европа выступает для США этакой «консервой», которую раскупорили и трусят, обеспечивая отток инженерных, научных кадров, частично и промышленности. Все это не добавляет оптимизма Европе», – заметил аналитик.

    Напомним, шесть стран, имеющих выход к Северному морю, подписали во вторник соглашение о защите критической подводной инфраструктуры от иностранных диверсий и нападений, пишет Politico.

    Соглашение, подписанное Бельгией, Нидерландами, Германией, Норвегией, Великобританией и Данией, направлено на «укрепление сотрудничества» для защиты энергетической инфраструктуры и повышения безопасности в регионе.

    «Северное море является локомотивом, стимулирующим амбиции Европы в области возобновляемых источников энергии и нулевых выбросов, помогая укрепить энергетическую безопасность на континенте», – сказал Эндрю Боуи, британский министр по ядерной энергии и возобновляемым источникам энергии, сообщает Reuters.

    В то же время министерство климата, энергетики и коммунальных услуг Дании заявило, что Северное море становится «центром критически важной инфраструктуры», где соединяются европейские силовые кабели, газовые трубы и телекоммуникационные линии. «Возникла растущая трансграничная взаимозависимость, а вместе с ней вырос риск саботажа и нежелательного внимания со стороны враждебных субъектов», – заявили в министерстве.

    По данным ведомства, в рамках соглашения страны проведут обзор текущих мер защиты и безопасности, будут обмениваться информацией и знаниями, в том числе – в оперативном режиме. Соглашение «дополняет работу НАТО».

    Министр юстиции и Северного моря Бельгии Поль Ван Тигчелт заявил, что новое соглашение будет гарантировать, что «шельфовая и подводная инфраструктура будут иметь одинаковый уровень безопасности, а не варьироваться от страны к стране», сообщает De Standaard.

    Напомним, в феврале 2023 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему подрыв «Северных потоков» обернулся для НАТО новыми проблемами в области обеспечения безопасности подводной инфраструктуры.

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    10 апреля 2024, 06:25 • Новости дня
    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»

    Посол Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о подрыве «Северных потоков»

    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов в ответ на заявления США о стремлении не допустить реализации проекта «Арктик СПГ-2» напомнил о теракте в отношении «Северных потоков».

    Комментируя угрозы Госдепа в адрес проекта «Арктик СПГ-2», Антонов заявил в Telegram, что Вашингтон хотел бы «покончить с российским экспортом энергоресурсов». Для этого, по его словам, США уже ввели «бесконечное множество санкций». Так что новые заявления Госдепа «предсказуемы», сказал Антонов. Он подчеркнул, что «русофобы» в Вашингтоне прилагают все возможные усилия «для снижения доходов российского бюджета».

    США заявляют об «энергонезависимости сателлитов», но на деле хотят добиться «конкурентных преимуществ для собственных производителей» и «подсадить» на дорогое американское топливо как союзников, так и Глобальный Юг, заявил посол. Он подчеркнул, что «речь идет о банальном торгашестве, помноженном на неоколониальные устремления».

    При этом, отметил Антонов, угрозы США «могут указывать и на куда более безрассудные расчеты». Он указал на теракт в отношении «Северных потоков», который произошел после «неоднократных обещаний» Вашингтона «покончить с российскими подводными трубопроводами». «Расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать», – сказал он.

    Напомним, помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявил, что США пообещали противодействовать новым энергопроектам России. Вашингтон хочет, чтобы «Арктик СПГ-2» «не возобновился».

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    8 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    США пообещали противодействовать новым энергопроектам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен пресечь любые попытки России развивать новые энергетические проекты, способные принести ей будущие экспортные доходы, заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

    По словам Пайетта, санкции против проекта «Арктик СПГ 2» оказались действенными, и Вашингтон хочет убедиться, что он заморожен, пишет Bloomberg, передает «Интерфакс».

    При этом он не уточнил, какие новые санкции могут быть применены, но подчеркнул, что США стремятся в максимально короткие сроки сократить экспортные доходы России.

    Проект «Арктик СПГ 2» подразумевает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год. Запуск первой очереди состоялся в 2024 году, однако первый груз пока не отправлен. Причиной стали санкции, из-за который компания не может получить в Корее уже построенные танкеры-газовозы ледового класса.

    Ранее заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале.

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    10 апреля 2024, 10:58 • Новости дня
    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией

    В МИД Китая заявили, что не потерпят вмешательства США в сотрудничество Москвы и Пекина

    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией
    @ Johannes Neudecker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не потерпит осуждения и вмешательства со стороны других государств в его торгово-экономическое сотрудничество с Россией.

    Она подчеркнула, что Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество в этой сфере, которое не должно подвергаться давлению, сдерживанию или осуждению, передает ТАСС.

    Заявление Мао Нин прозвучало в ответ на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что успехи России в ходе спецоперации на Украине могут негативно отразиться на отношениях США с Китаем.

    Ранее Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

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    9 апреля 2024, 16:17 • Новости дня
    СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в РФ

    СК: Украинская «Бурисма Холдингс» финансировала теракты и убийства в России

    СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в РФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Через действующую на украинской территории нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс» в последние годы финансировались теракты в России, деньги направлялись в том числе на убийства политических и общественных деятелей, заявил российский Следственный комитет.

    Деньги шли через коммерческие структуры, включая «Бурисму Холдингс», их направляли на проведение терактов, устранение политических и общественных деятелей, для нанесения ущерба экономике, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поступления составили несколько миллионов долларов США. Дело заведено по статье «Финансирование терроризма».

    Следствие, финансовая разведка и другие спецслужбы проверяют источники поступления и движение этих средств, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Отрабатываются связи непосредственных исполнителей терактов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.

    Дело завели после обращения депутатов Госдумы, попросивших СК проверить финансирование террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО.

    Ранее в США бывшего информатора ФБР Александра Смирнова обвинили в предоставлении недостоверной информации о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma.

    Экс-депутат украинской Рады Андрей Деркач заявлял, что взятка в 6 млн долларов за закрытие дела о коррупции вокруг компании Burisma, в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер, пошла на финансирование терактов ВСУ.

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    11 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency,Alex Edelman/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для главы американского государства лучший способ унаследовать успешную ситуацию на Украине в январе – способствовать согласию Конгресса США на помощь Киеву, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон экс-президенту США Дональду Трампу.

    Как пишет Washington Post, Кэмерон сказал Трампу, что всем будет выгодно, если Украина окажется к концу 2024 года в сильной позиции, а Россия – в слабой. При этом Кэмерон, оценивая ответ Трампа, сказал, что даст тому возможность «говорить за себя», передает РИА «Новости».

    Напомним, Кэмерон встретился с Трампом во Флориде для обсуждения ситуации на Украине и НАТО.


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    10 апреля 2024, 02:59 • Новости дня
    Белый дом собрался запретить ПО «Лаборатории Касперского» в США

    CNN сообщил о планах Белого дома запретить ряд продуктов и услуг «Лаборатории Касперского» в США

    Белый дом собрался запретить ПО «Лаборатории Касперского» в США
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уже в апреле Белый дом может объявить о запрете использования частными компаниями и гражданами США ряда продуктов и услуг «Лаборатории Касперского», сообщили источники.

    Решение находится на стадии доработки. Как указывает CNN, ПО «Лаборатории Касперского» уже запрещено для использования госучреждениями в США, но запрет для частных компаний станет беспрецедентным, передает ТАСС.

    Предполагается, что запрет должен уменьшить риск для критически важной инфраструктуры США. Источники считают, что под запрет может попасть и антивирусное ПО. CNN сообщает, что в мире продукцией «Лаборатории Касперского» пользуются свыше 400 млн человек и 240 тыс. компаний, но неясно, сколько из них находятся в США.

    В 2022 году Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны. СМИ сообщали, что Белый дом велел подготовить санкции в отношении «Лаборатории Касперского», но в минфине США выразили сомнения в том, что следует делать такой шаг.

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    10 апреля 2024, 17:10 • Новости дня
    Россия ввела санкции против оказывающих помощь Украине британских IT-компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России объявило о введении санкций против 22 граждан Британии, в «стоп-лист» попали представители госорганов, ИТ-сектора и рынка юридических услуг.

    В числе тех, кому запрещен въезд в Россию, оказались сотрудники компаний, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, передает РИА «Новости».

    Также в список включены лица, «причастные к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом».

    Среди 22 человек, попавших под санкции, есть представители компаний Micro Focus Group Limited, Helsing Limited, NEC Software Solutions, Improbable, Cisco, ассоциации TechUK, юридической фирмы «Филдфишер», а также министерства предпринимательства и торговли Британии.

    Эта мера является ответом на «враждебные действия» британской стороны, которая «продолжает антироссийский курс, активно применяя механизм санкционных ограничений и ведя подрывную информационно-пропагандистскую кампанию», заявили в МИД.

    Ранее Россия запретила въезд 56 гражданам Канады.

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    10 апреля 2024, 14:57 • Новости дня
    Британия решила открыть на Украине заводы по ремонту своих гаубиц
    Британия решила открыть на Украине заводы по ремонту своих гаубиц
    @ REUTERS/David Moir

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лондон и Киев подписали новое соглашение в сфере оборонной промышленности, дающее британским компаниям возможность открывать на территории Украины ремонтные предприятия.

    Соглашение позволяет «реализовать десятки проектов – от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и применения технологий по защите от кибератак», следует из документа, передает ТАСС.

    Отмечается, что британская оборонная компания BAE Systems уже договорилась с Минобороны Британии о техобслуживании и ремонте переданных ВСУ буксируемых орудий L119 на украинской территории.

    Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине по меньшей мере четыре оружейных предприятия.

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    8 апреля 2024, 22:57 • Новости дня
    США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

    США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по объектам мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) на западе Йемена.

    Атаке подверглась территория провинции Эль-Ходейда на берегу Красного моря. В результате обстрела пострадал мирный житель, его состояние оценивается как тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на принадлежащее хуситам агентство Saba.

    Один из ударов был нанесен по объекту рядом с жилым домом в деревне Эль-Мунзир, где находился пострадавший.

    После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» атаковало десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия хуситов США сформировали международную коалицию для обеспечения свободы навигации в Красном море.

    В рамках операции Prosperity Guardian ВС Британии и США регулярно наносят удары по военным объектам мятежников в Йемене.

    Ранее ВМС Британии сообщили о нападении на судно у берегов Йемена. Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) получило информацию о нападении на судно в 59 морских милях к юго-западу от йеменского Адена.

    По информации от капитана судна, ракета упала поблизости близости от левого борта корабля, судно и экипаж не пострадали.


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    9 апреля 2024, 19:42 • Новости дня
    Британский офицер признал неспособность страны производить военную технику
    Британский офицер признал неспособность страны производить военную технику
    @ REUTERS/David Moir

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший британский офицер Глен Грант заявил, что Великобритания «ни черта» не может производить из военной техники, что, по его мнению, приводит к потере авторитета страны.

    Грант в интервью газете Express отметил, что из-за неспособности производить военную технику Великобритания уже «теряет авторитет», сообщает РИА «Новости».

    Он считает, что если Франция отправит войска на Украину, Лондону придется последовать ее примеру, в противном случае Британия будет «потеряна как нация».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    10 апреля 2024, 17:56 • Новости дня
    Пушков: Только от отчаяния можно нести ахинею, что Дональд Трамп на стороне Москвы
    Пушков: Только от отчаяния можно нести ахинею, что Дональд Трамп на стороне Москвы
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Антироссийские силы в Соединенных Штатах пытаются заклеймить «пророссийскими» правых республиканцев, выступающих против военной помощи Киеву, но этот прием уже не работает, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Пушков, комментируя статью Эдварда Люса в Financial Times о «пророссийских силах» в рядах Республиканской партии США в своем Telegram-канале, отметил, что противники России пытаются «наклеить ярлык «пророссийских» на них.

    Такую критику эти правые республиканцы заслужили за то, что выступают против помощи Украине, указывается в материале. Прежде этот же ярлык они пытались наклеить на 45-го президента США Дональда Трампа, напомнил сенатор.

    В США перед выборами президента страны усиливаются позиции тех, кто не видит в помощи Украине никакой ценности для Америки, поэтому издание от отчаяния называет «пророссийской» выступающую против поддержки Киева республиканку Марджори Тейлор Грин, считает Пушков.

    «Только от отчаяния можно нести ахинею, что Дональд Трамп и поддерживающие его республиканцы – уже не изоляционисты, а все гораздо хуже: они, мол, стоят на стороне Москвы. Кого эта белиберда может убедить, не очень понятно. Разве что Лиз Трасс и ей подобных. Те, кто чуток умнее, уже на эту ерунду не купятся», – заключил сенатор.

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    9 апреля 2024, 21:10 • Новости дня
    Британия и США продвинулись в вопросе передачи активов России Украине

    Кэмерон: Британия и США продвинулись в вопросе передачи активов России Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лондон и Вашингтон достигли существенного прогресса в решении вопроса передачи замороженных российских активов Украине, сообщил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

    «Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе», – сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

    По словам Кэмерона, соответствующие предложения будут представлены на саммите Группы семи (G7), который состоится в июне.

    Ранее во Франции предупредили Европу о «возмездии России» из-за конфискации активов.

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    10 апреля 2024, 21:32 • Новости дня
    Трамп назвал Байдена безумным президентом
    Трамп назвал Байдена безумным президентом
    @ Keiko Hiromi/AFLO/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего лидера страны Джо Байдена безумным и некомпетентным.

    По словам Трампа, Байден – человек ужасный, при нем нация находится в упадке. Также экс-президент добавил, что Байден – худший глава США в истории, он коррумпирован и некомпетентен, передает ТАСС.

    «Я думаю, что нас ждет потрясающая победа. Я прогнозирую, что 5 ноября (день президентских выборов в США) войдет в историю как самый важный день в истории нашей страны», – отметил экс-президент.

    Ранее Байден пообещал дать Трампу фору в три удара на матче в гольф.

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    10 апреля 2024, 04:53 • Новости дня
    Трампа пригласили на Украину

    Зеленский сообщил, что власти Украины пригласили Трампа посетить страну

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что экс-главу американского государства Дональда Трампа пригласили на Украину «как публично, так и не публично».

    Зеленский при этом отметил, что сам Трампу «не звонил». «Мы выразили желание, чтобы Дональд Трамп приехал на Украину», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как заявил Зеленский, он хочет, чтобы Трамп «увидел ситуацию своими глазами и сделал определенные выводы». Президент Украины выразил готовность провести встречу с Трампом и выслушать бывшего американского лидера, если у того «действительно» имеется собственный план скорейшего урегулирования ситуации на Украине.

    При этом вариант отказа от территорий, изложенный в статье Washington Post, Зеленский отверг как «очень примитивный».

    Напомним, Трамп заявлял, что в случае избрания его президентом США за 24 часа завершит конфликт на Украине. Washington Post писала, что Трамп пообещал надавить на Киев и заставить украинские власти уступить Крым и Донбасс, чтобы положить конец конфликту на Украине.

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