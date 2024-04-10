10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.3 комментария
ДУМ: Напавшие на «Крокус» принесли горе другим людям и своим семьям
Глава ДУМ: Напавшие на «Крокус» принесли только горе другим людям и своим семьям
Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время проповеди в Московской соборной мечети по случаю праздника Ураза-байрам отдельно остановился на теракте в «Крокус сити холле», отметив, что преступники принесли только проклятия и страдания людям, в том числе своим семьям, и будут судимы за свои злодеяния Аллахом.
По его словам, во время священного месяца Рамадан все россияне22 марта 2024 испытали тяжелейший удар в сердце из-за теракта, совершенного нелюдями, отступившими от заповеди Аллаха не убивать, передает ТАСС. Глава ДУМ добавил, что эти люди подчинились шайтанам, которые заставили их убивать детей, отцов и матерей. Как отметил муфтий, про таких Аллах сказал в Священном Коране, что они стали «дровами и каменными углями огня ада».
Он напомнил, что террористы расстреляли безоружных мирных граждан разных национальностей и вероисповеданий в концертном зале им. Муслима Магомаева, тем самым, по словам Гайнутдина, они «показали свои истинные лица».
«И чего они добились своим террором, убийством? За такой тяжкий грех они будут судимы на земле, а главный суд их ждет на том свете – суд Божий, суд Аллаха. Из того, что еще они добились, это страдания и проклятия людей, а еще принесли горе своим родителям, родственникам, своим семьям», – сказал муфтий.
Мероприятия по случаю наступления мусульманского праздника Ураза-байрам начались утром в Московской соборной мечети.
Молельный зал, как обычно в подобных случаях, заполнен верующими, которые начали занимать свои места в мечети еще с самого раннего утра.
Вокруг Соборной мечети и на нескольких ведущих к ней улицах дежурят сотрудники правоохранительных органов. Одновременно утром будут совершены праздничные молитвы в Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе. Кроме того, праздничный намаз по случаю Ураза-байрама проводится на специально выделенных площадках в Сокольниках и Печатниках.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом.