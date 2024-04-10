ДУМ: Напавшие на «Крокус» принесли горе другим людям и своим семьям

Эксперт: После подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке

Эксперт Анпилогов: Соглашение стран Европы по Северному морю – результат слома международной архитектуры безопасности

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Охарактеризовать подписание этого соглашения можно фразой: «На воре и шапка горит». Некоторые страны Запада, причастные к терактам на «Северных потоках», поняли, что в эту игру можно играть вдвоем. Запад ощутил себя сильно уязвимым перед действительными угрозами, которые раньше воспринимались как невозможные в силу институциональных договоренностей. Одной из них был, например, отказ от диверсий на критической трансграничной инфраструктуре», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

«Ранее все базировалось на общем понимании того, что в глобальном мире такие действия действительно невозможны. Но взрывы на «Северных потоках» показали, что запущено переформатирование мировых правил, где уже никто не защищен. И нынешнее соглашение – ответная реакция от условно небольших стран, которые не могут по отдельности обеспечить безопасность своей критической инфраструктуры», – детализировал он.

Но не меньшей причиной для таких действий, по его словам, был шпионский скандал, о котором стало известно весной 2021 года. Тогда газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что датские спецслужбы в 2012-2014 годах помогали Агентству национальной безопасности США следить за Ангелой Меркель, Франком-Вальтером Штайнмайером и другими политиками.

В частности, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка и с которой можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. При этом США следили также за датским МИД, Минфином и за одной компанией из сферы ВПК.

«Получается, одна страна НАТО помогала другой стране НАТО шпионить за третьей страной НАТО. Какое тут может быть доверие между союзниками? Однако нынешнее соглашение вызвано даже не тем, что Северная Европа больше не верит именно США – она просто вообще никому не верит и старается сохранить трансграничное единство без каких-либо третьих лиц, пусть даже и союзников по НАТО», – пояснил спикер.

«К тому же НАТО как организация – совершенно неповоротливая и бюрократизированная. Гонка за глобальными целями привела альянс к локальной недееспособности. А так все шесть стран-подписантов будут активнее и чаще патрулировать необходимые участки акватории Северного моря, причем делать это сугубо своими вооруженными силами и спецслужбами. Также они будут вырабатывать дополнительные меры доверия в рамках этого соглашения», – подчеркнул собеседник.

«Ведь Европе никто не гарантирует отсутствие у США желания нарастить продажу СПГ в ЕС путем подрыва норвежских газопроводов, которые сейчас питают Германию. К тому же Европа выступает для США этакой «консервой», которую раскупорили и трусят, обеспечивая отток инженерных, научных кадров, частично и промышленности. Все это не добавляет оптимизма Европе», – заметил аналитик.

Напомним, шесть стран, имеющих выход к Северному морю, подписали во вторник соглашение о защите критической подводной инфраструктуры от иностранных диверсий и нападений, пишет Politico.

Соглашение, подписанное Бельгией, Нидерландами, Германией, Норвегией, Великобританией и Данией, направлено на «укрепление сотрудничества» для защиты энергетической инфраструктуры и повышения безопасности в регионе.

«Северное море является локомотивом, стимулирующим амбиции Европы в области возобновляемых источников энергии и нулевых выбросов, помогая укрепить энергетическую безопасность на континенте», – сказал Эндрю Боуи, британский министр по ядерной энергии и возобновляемым источникам энергии, сообщает Reuters.

В то же время министерство климата, энергетики и коммунальных услуг Дании заявило, что Северное море становится «центром критически важной инфраструктуры», где соединяются европейские силовые кабели, газовые трубы и телекоммуникационные линии. «Возникла растущая трансграничная взаимозависимость, а вместе с ней вырос риск саботажа и нежелательного внимания со стороны враждебных субъектов», – заявили в министерстве.

По данным ведомства, в рамках соглашения страны проведут обзор текущих мер защиты и безопасности, будут обмениваться информацией и знаниями, в том числе – в оперативном режиме. Соглашение «дополняет работу НАТО».

Министр юстиции и Северного моря Бельгии Поль Ван Тигчелт заявил, что новое соглашение будет гарантировать, что «шельфовая и подводная инфраструктура будут иметь одинаковый уровень безопасности, а не варьироваться от страны к стране», сообщает De Standaard.

Напомним, в феврале 2023 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему подрыв «Северных потоков» обернулся для НАТО новыми проблемами в области обеспечения безопасности подводной инфраструктуры.