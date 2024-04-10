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В пригороде казахстанского Петропавловска начали принудительно эвакуировать людей
В пригороде казахстанского Петропавловска начали принудительно эвакуировать людей из-за паводков
Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска из-за паводков, сообщает пресс-служба правительства.
По его словам, необходимо обеспечить безопасность людей, они не должны подвергать себя риску, передает ТАСС.
Как в ходе ночного объезда заявил Скляру глава администрации Петропавловска Серик Мухамедиев, 32 жителя поселка Заречный и дачных массивов отказались эвакуироваться из зоны подтопления, заверив, что справятся с паводками своими силами.
Тем временем уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см(опасной отметкой были 930 см).