Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Началась проверка заявления об организованных США и Украиной терактах
СК начал проверку по заявлению депутатов о терактах, организованных США и Украиной в России
Следственный комитет России начал проверку по обращению депутатов Госдумы и общественных деятелей о причастности США, Украины и других западных стран к организации терактов на территории России.
В рамках проверки следователи изучат все имеющиеся материалы и дадут им правовую оценку, сообщает РИА «Новости».
Депутаты и общественные деятели, которые инициировали проверку, считают, что США, Украина и другие западные страны могут быть причастны к терактам, совершенным в России в последние годы.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след.