Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Умер отравившийся парацетамолом при лечении на дому в Бурятии ребенок
Отравившийся парацетамолом в Бурятии ребенок скончался в российской столице, сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Врачи делали все, что могли, но ребенок с поражением печени скончался, организм не справился с осложнениями, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Министерство принесло соболезнования родным и близким ребенка.
Оно также предупредило, что нужно внимательно изучать инструкции к лекарствам, и не назначать их себе или детям самостоятельно, а консультироваться с врачом.
Напомним, в Бурятии двухлетней девочке из-за лечения на дому парацетамолом потребовалась пересадка печени. Главный врач Закаменской центральной райбольницы Константин Эрдынеев сообщал, что печень девочки разрушалась на глазах.