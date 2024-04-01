В зону СВО до конца года решили отправить до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»

В России показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow

Tекст: Ольга Никитина

Разборка ракеты Storm Shadow проводилась с целью изучения ее принципов работы и разработки технологий обезвреживания. Полученные данные будут переданы в различные российские ведомства и учебные центры, передает РИА «Новости».

В снятом видео демонстрируется процесс разборки ракеты. На кадрах можно видеть устройство боевой части, турбореактивного двигателя, а также материалы, из которых собраны ракета и ее корпус.

По общему состоянию корпуса можно сделать вывод, что ракета не сработала штатно при поражении цели, а была подавлена системами РЭБ либо упала вследствие технической неисправности.

Ранее разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший» сообщили, что в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри.