Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.13 комментариев
В зону СВО до конца года решили отправить до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»
В зону СВО до конца года пообещали отправку до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»
FPV-дронs «Брус-1», предназначенныйдля поражения блиндажей и бронированной техники, будет направлен в российские войска в зоне СВО.
В зону СВО до конца года отправят до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1», предназначенных для поражения блиндажей, опорных пунктов и бронированной техники, включая танки, БТР, гаубицы.
«Всего с начала спецоперации российским подразделениям поступило порядка 3,5 тыс. экземпляров этого FPV-дрона. Аппарат устойчив к большинству используемых противником средств радиоэлектронной борьбы», — сказал собеседник агентства, добавив, что «Брус-1» применяется на артемовском и авдеевском правлениях.