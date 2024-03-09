  • Новость часаВС России уничтожили два ЗРК Patriot в ДНР
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    Планы «войны с Россией» настроили против Макрона всех французских политиков
    Эксперт рассказал о сценарии отправки на Украину польско-французского контингента
    Зеленский случайно указал координаты секретной базы в Одессе
    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд
    ВС России уничтожили комплекс космической разведки ВСУ под Одессой
    CNN: США готовились к «ядерному удару» России по Украине
    Под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов
    Forbes: ВСУ не нашли применения превосходящим Leopard танкам М-55S
    Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойцы под Авдеевкой
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад боится мирной России, а не ядерной бомбы

    До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

    12 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    8 комментариев
    9 марта 2024, 18:28 • Новости дня

    МИД Абхазии обвинил Германию в агрессивной изоляции республики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало рекомендации МИД ФРГ не посещать «оккупированную» республику из-за «рисков в сфере безопасности».

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале абхазского МИД, в субботу МИД Германии в разделе «терроризм» рекомендовал не посещать «оккупированную Абхазию» в связи с неуказанными рисками в сфере безопасности.

    «Рассматриваем подобные публикации как продолжение политики агрессивной изоляции Республики Абхазия», – сообщили в МИД Абхазии.

    Отмечается, что ведомство за последнее время «аккумулировало достаточно информации относительно подлога, дезинформации и манипуляций, которые предпринимаются со стороны инфраструктуры западных организаций, прежде всего USAID и UNDP». В МИД Абхазии также предостерегли граждан от сотрудничества с Фондом Бергхофа, спонсируемым ФРГ.

    «МИД Республики Абхазия примет все необходимые меры реагирования относительно вскрывшихся манипуляций со стороны западных организаций, а нашим согражданам, которые до сих пор не прекратили общение с ними, настоятельно рекомендуем сделать это прямо сейчас», – говорится в сообщении.

    8 марта 2024, 20:09 • Новости дня
    МИД сыронизировал над поздравлением россиянок от посла США
    МИД сыронизировал над поздравлением россиянок от посла США
    @ @USEmbRu

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол США Линн Трейси поздравила россиянок, на фотографии она с улыбкой и цветами стоит на фоне мрачных женских славянских лиц, обратила внимание пресс-служба МИД России.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что «в этом «послании» прекрасно все».

    В МИД обратили внимание на мрачные лица славянок на заднем фоне, «чьих мужей, независимо от их национальности, убивают из американского оружия на американские деньги по американскому велению».

    В ведомстве также предложили всем желающим позвонить в посольство США и поздравить его сотрудников с тем, что Белый дом финансирует Украину.

    Напомним, Трейси стала первой женщиной на посту посла США в России. Она уже работала в России – в 2014–2017 годах на посту замглавы миссии в американском посольстве.

    Коментарии (16)
    9 марта 2024, 12:15 • Новости дня
    Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе

    Аналитик Меркурис: Зеленский случайно раскрыл местоположение базы в Одессе

    Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский приехал на секретную базу, где вручил награды операторам морских беспилотников ВСУ, и раскрыл координаты военного объекта, рассказал британский аналитик Александр Меркурис американскому журналисту Алексу Христофорову.

    Меркурис заявил, российские военные отслеживали передвижение Владимира Зеленского, узнали местонахождение базы, после чего нанесли удар по ней, передает канал «360».

    Аналитик предположил, что на Западе серьезно отреагируют, если узнают, что поведение Зеленского поставило под угрозу секретность военного объекта.

    Напомним, Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

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    9 марта 2024, 15:26 • Новости дня
    ВС России уничтожили комплекс космической разведки ВСУ под Одессой
    ВС России уничтожили комплекс космической разведки ВСУ под Одессой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия уничтожила комплекс космической и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Овидиополь-2».

    Комплекс располагался недалеко от Одессы, цель была поражена в ночь на 8 марта, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

    Уточняется, что в 2020 году к работе на объекте были допущены специалисты НАТО.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе.

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    9 марта 2024, 15:30 • Новости дня
    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд

    Бывший разведчик США Риттер: Нуланд вошла в конфронтацию с Белым домом по Украине

    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает свой пост из-за принципиальных разногласий с курсом Белого дома по Украине, она далеко зашла, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

    Разведчик рассказал, что ее вызвали на ковер и приказали прекратить риторику, которая идет вразрез с нынешними возможностями и потребностями Вашингтона. По словам Риттера, в администрации Байдена стали понимать, что видение Нуланд по Украине не соответствует реальности, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Нуланд «далеко зашла», она заверяла Запад, что Конгресс США одобрит новый пакет помощи Киеву, склоняла союзников Украины делать резкие заявления в адрес России. Разведчик считает, что в США понимают, что Украина на грани краха, и Вашингтон почти в состоянии военного конфликта с Россией, но в США этого не хотят.

    Ранее стало известно, что Виктория Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Нуланд привели к возобновлению конфронтации Вашингтона и Москвы.

    Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена. Кроме того, она назвала отставку Нуланд следствием «раздрая» между США и Украиной.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться сменщика Нуланд.

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    8 марта 2024, 19:11 • Новости дня
    Зеленский захотел избавиться от Кулебы

    Украинские СМИ: Зеленский захотел избавиться от Кулебы

    Зеленский захотел избавиться от Кулебы
    @ IMAGO/Sven Simon/Presidential Office of Ukraine/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главы МИД страны Дмитрия Кулебы, сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники.

    Источник сообщил, что у офиса президента много вопросов к Кулебе. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИД, у властей накопилось много претензий, передает ТАСС.

    По информации украинского издания, Кулебу изначально планировали отправить послом в Лондон, но затем было принято решение назначить на эту должность экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Источник издания также сообщил, что вероятным кандидатом на пост главы МИД является замглавы офиса президента Игорь Жовква.

    Ранее сообщалось, что Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии.

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    8 марта 2024, 20:34 • Новости дня
    Офицер НАТО возмутился из-за уничтожения в США кассетных бомб

    Офицер НАТО возмутился из-за уничтожения в США кассетных бомб, которые нужны ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    США уничтожают склады с кассетными бомбами и другими боеприпасами, которые могли бы передать украинской армии, заявил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Да, это так».

    Он заявил, что не понимает, почему США уничтожает снаряды, когда Украина жалуется на их недостачу, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Киев в ближайшее время получит первую партию артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах.

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    9 марта 2024, 10:12 • Новости дня
    Боксер Джонсон оценил реакцию в США на интервью Путина Карлсону

    Боксер Джонсон считает, что журналистов в США взбесило интервью Путина Карлсону

    Боксер Джонсон оценил реакцию в США на интервью Путина Карлсону
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным взбесило всех в США, и это сделало его «крутым», заявил в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи боксер Кевин Джонсон.

    Джонсон назвал интервью Путина Карлсону хорошим, отметив, что американский журналист сделал блестящий ход, побеседовав с верховным главнокомандующим. По словам боксера, интервью выбесило CNN, CBS, FOX , Карлсон всем новостным каналам поставил шах и мат, передает ТАСС.

    Спортсмен признался, что тот факт, что в Америке негативно отзываются о приезде Карлсона в Россию, заставило боксера посмотреть интервью Путина.

    По словам Джонсона, у Путина были ответы на все, Карлсону не удалось заманить в ловушку своими вопросами президента России.

    Напомним, уроженец США боксер Кевин Джонсон получил паспорт гражданина Российской Федерации в январе 2024 года.

    Интервью Путина Карлсону вышло 8 февраля и набрало более 200 млн просмотров. Напомним, в Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе интервью Путина Карлсону встретили «с остервенением».

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    9 марта 2024, 03:42 • Новости дня
    Отражена массовая атака БПЛА на Таганрог
    Отражена массовая атака БПЛА на Таганрог
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    Голубев сообщил в Telegram, что «последствия на земле уточняются».

    Позднее губернатор сообщил о новой атаке. Беспилотники были сбиты силами ПВО на подлете к Морозовску.

    В результате атак пострадал сотрудник МЧС.

    Напомним, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над Курском уничтожен украинский беспилотник.

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    9 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Синхронист не смог перевести Зеленскому слова Эрдогана

    Синхронист не смог перевести Зеленскому слова Эрдогана с турецкого на украинский язык

    Синхронист не смог перевести Зеленскому слова Эрдогана
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Синхронист не смог понятно перевести на украинский язык слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос турецкого журналиста президенту Украины Владимиру Зеленскому.

    Зеленский попал в казусную ситуацию в пятницу во время пресс-конференции после встречи в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

    На видео слышно  бессвязные фразы синхрониста, который пытался внятно перевести слова Эрдогана на украинский язык. Журналист одного из турецких телеканалов начал задавать вопрос Зеленскому, но тот лишь состроил недовольную гримасу, а в это время переводчик с турецкого на украинский  издавал непонятные звуки, передает РИА «Новости».

    В итоге Зеленский обратился к журналисту с просьбой задать вопрос на английском, но получил отрицательный ответ, после чего переводить стал другой синхронист.

    Напомним, в Стамбуле в пятницу прошла встреча Зеленского с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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    9 марта 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт рассказал о сценарии отправки на Украину польско-французского контингента

    Политолог Стремидловский: Польша и Франция могут создать на Украине буферное государство

    Эксперт рассказал о сценарии отправки на Украину польско-французского контингента
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Польше, как соседу Украины, достаточно перейти границу, а Франция может обеспечить тыловое прикрытие в Европейском Союзе, это делает более реальным сценарий Третьей мировой войны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-полонист Станислав Стремидловский. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский «высоко оценил инициативу» президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска западных стран на Украину.

    «В данном случае Радослав Сикорский выступает как глава МИД Франции, а не Польши, потому что именно президент Франции Эммануэль Макрон не только озвучил инициативу о возможности отправить западный контингент на Украину, но и несколько раз подтвердил, что не отказывается от своих слов. Сикорский следует в фарватере Парижа», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    Эксперт напомнил, что руководство минобороны Польши, президент и премьер-министр страны категорически отрицали возможность отправки войск на Украину. «При всех разговорах о вводе западных войск на Украину мы не услышали ни от Макрона, ни от Сикорского, собираются ли они в таком случае получать согласие украинских властей? То есть фактически киевский режим выведен Сикорским и Макроном из правового поля. Такое бывает, когда страна распадается или политический режим терпит полный крах», – подчеркнул собеседник.

    Политолог не исключил, что в итоге речь может идти об отправке на Украину польско-французского контингента. «Польше, как соседу Украины, достаточно перейти границу, а Франция может обеспечить тыловое прикрытие в Европейском Союзе», – предположил Стремидловский.

    Более того, если решение о вводе натовских войск на Украину все-таки будет принято, то появится буферное государство в пределах Восточных Кресов, то есть на части территорий Галиции и западной Украины. «Есть интересный нюанс – будут ли Париж и Варшава вести консультации, ведь если вводить войска, то есть момент потенциального боевого столкновения с российской армией. И тут сценарий Третьей мировой войны, о котором мы слышим в последние дни, станет более реальным», – подытожил эксперт.

    Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что «высоко оценивает инициативу» президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку на Украину натовского контингента. По словам министра, он «аплодирует недавней инициативе Франции». «На мой взгляд, за этим стоят благие намерения, а именно – заставить российского президента задаться вопросом, каким будет наш следующий шаг вместо того, чтобы позволить ему быть уверенным, что мы не будем делать ничего творческого, и планировать свои собственные сценарии», – пояснил Сикорский.

    Он подчеркнул, что данная инициатива направлена на устрашение Москвы и «присутствие сил НАТО на Украине» не следует считать «чем-то невообразимым».

    Ранее глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш и его заместитель отрицали намерение Варшавы направить свои войска на Украину. Президент страны Анджей Дуда рассказал, что на конференции в Париже в феврале «самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу». Он заявил: «Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет».

    Ранее на этой неделе президент Чехии Петр Павел после встречи с Макроном заявил, что он «за» поиск новых способов поддержки Киева, включая продолжение разговоров о возможности отправить войска на Украину.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал показателем политической безответственности лидеров Европы слова Макрона о возможной отправке солдат НАТО на территорию Украины. «Конечно, печально это видеть, печально наблюдать, печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находится на очень низком уровне, и они все реже и реже демонстрируют наличие у них хоть какого-либо здравого смысла. Но заявления эти крайне опасны», – сказал Нарышкин в интервью каналу «СоловьевLive».

    26 февраля, после встречи с лидерами стран Евросоюза, Макрон заявил, что не исключает в будущем отправки европейских войск на территорию Украины. В ответ Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия пообещали не направлять войска на Украину. Такую же позицию занял генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключал, что «ряд стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки своих войск в Украину на двусторонней основе». Лидер французской партии коммунистов Фабьен Руссель пояснял, что Макрон готовит общественное мнение к отправке западных войск на Украину в том случае, если фронт будет двигаться в сторону Одессы или Киева.

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    9 марта 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт: На заводах БПЛА в Латвии могут случиться короткие замыкания

    Эксперт Медведев: На заводах БПЛА в Латвии могут случиться короткие замыкания

    Эксперт: На заводах БПЛА в Латвии могут случиться короткие замыкания
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Применение Украиной тактики массовых налетов БПЛА ставит перед российской армией и разведкой задачу по выявлению заводов по производству дронов и их уничтожению, считает политический обозреватель Андрей Медведев.

    Медведев считает неизбежным применение Украиной тактики массовых налетов беспилотников. По словам журналиста, ВСУ будут наносить удары дронами по тылам России или засылать и вербовать диверсантов. Обозреватель предположил, что в рамках подготовки к летнему наступлению ВСУ, которое, по мнению Медведева, несомненно будет, массовые налеты будут повторяться снова и снова, следует из сообщения в Telegram-канале журналиста.

    По его словам, важной задачей ВС России и разведки становится выявление заводов по производству БПЛА и их уничтожение, причем, не только украинских заводов.

    «Как известно, БПЛА для Украины производят и в Латвии. Кто сказал, что на тамошних заводах не бывает коротких замыканий?» – написал Медведев.

    В Минобороны сообщили, что ночью над Ростовской областью силами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотник самолетного типа, еще несколько – над территориями Белгородской, Курской и Волгоградской областей.

    Напомним, Британия и Латвия возглавили «международную коалицию», чтобы создать Киеву «жизненно важные» возможности в области беспилотников. В это объединение планируется включить Германию, Грецию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Румынию, Северную Македонию, Турцию, Финляндию, Францию, Хорватию и Эстонию.

    До этого в феврале поставлявший Украине беспилотники завод загорелся в Латвии.

    Коментарии (12)
    9 марта 2024, 06:59 • Новости дня
    Над Ростовской областью перехвачено и уничтожено более 40 украинских БПЛА
    Над Ростовской областью перехвачено и уничтожено более 40 украинских БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью над Ростовской областью силами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотник самолетного типа, еще несколько – над территориями Белгородской, Курской и Волгоградской областей, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило, что киевский режим пытался устроить террористическую атаку, используя 47 БПЛА. ПВО перехватила и уничтожила один над Белгородской областью, два – над Курской, три – над Волгоградской, остальные – над Ростовской областью, передает РИА «Новости».

    Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российская ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Таганроге. Позднее произошла новая атака, БПЛА были уничтожены на подлете к Морозовску.

    Коментарии (47)
    9 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    ВС России продвинулись на Донецком направлении

    ВС России продвинулись на Донецком направлении, ВСУ потеряли более 300 человек

    ВС России продвинулись на Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ около Белогоровки ЛНР, Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Новомихайловки ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным Минобороны в Telegram-канале, у Новомихайловки в ДНР отражены две контратаки штурмовых групп31-й механизированной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили свыше 300 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-20 и ЗРК «Стрела-10».

    Также на Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили две контратаки бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области, нанесено поражение живой силе и технике противника рядом с Табаевкой Харьковской области и Тернами ДНР. Потери ВСУ – до 30 военнослужащих, самоходная артустановка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

    В то же время на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ поблизости от Очеретино, Новоселовки Первой, Торецка и Новогродовки ДНР. Отражены две атаки противника рядом с Дружбой и Шумами, а также семь контратак бригад ВСУ в районах Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки, Петровского и Северного ДНР.

    Противник потерял до 450 военнослужащих, три машины пехоты, две бронемашины, поражены: артиллерийская система М777, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ около Ровнополя и Водяного ДНР, а также отразили атаку противника у Владимировки ДНР. Потери ВСУ – свыше 140 военнослужащих, американский бронетранспортер Stryker.

    Кроме того, поражены две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка Caesar», противотанковая пушка «Рапира», а также станция РЭБ «Нота».

    В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Работино, Новопокровки, Жеребянок Запорожской области и Никополя Днепропетровской области. Потери противника – до 55 военнослужащих, гаубица Д-30 и станция РЭБ «Хортица».

    Всего авиацией, беспилотникаами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены ЗРК С-300 под Покровском ДНР, склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления БПЛА 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Степового Запорожской области, живая сила и техника ВСУ в 127 районах.

    Коментарии (5)
    9 марта 2024, 12:33 • Новости дня
    На Украине сказали, чем закончится для Залужного отправка в Лондон

    Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный уже никогда не будет в политике в случае отправки послом в Лондон

    На Украине сказали, чем закончится для Залужного отправка в Лондон
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Принятие бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным предложения президента Украины Владимира Зеленского о его назначении послом в Великобританию полностью лишит его политической субъектности, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По словам Соскина, на Украине ждут, что Залужный выступит на пресс-конференции и публично обозначит свою позицию по поводу диктаторской манеры управления Зеленского. Он считает, что бывший главком ВСУ должен созвать своих ближайших соратников и заявить свою позицию, передает РИА «Новости».

    Аналитик отметил, что Залужному не хватает политического опыта и соответствующих знаний, но он «быстро обучаем», однако, если он уедет послом в Лондон, то его никогда не будет в политическом или в другом измерении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому.

    Коментарии (10)
    9 марта 2024, 02:25 • Новости дня
    Законы США запретили украинским компаниям чинить стволы гаубиц M777

    Foreign Policy узнал о запрете украинским компаниям со стороны законодательства США чинить стволы гаубиц M777

    Законы США запретили украинским компаниям чинить стволы гаубиц M777
    @ Sgt. Julio Hernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В соответствии с экспортным законодательством США у украинских компаний нет разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777, сообщили СМИ.

    Если же на Украине попытаются сделать копии стволов, может возникнуть проблема с нарушением прав интеллектуальной собственности. Сами американские специалисты не могут отправиться на передовую в связи с ограничениями на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.

    При этом журнал также сообщает, что госдепартамент хочет направить несколько десятков дипломатов в посольство в Киеве и «предоставить чиновникам больше возможностей перемещаться по прилегающему региону». Сейчас в посольстве находятся 100–200 дипломатов и военных, направить туда могут еще 30–40 сотрудников.

    Дипломатам разрешат свободно перемещаться по Киевской области без предварительного согласия Белого дома. Как пишет издание, члены Конгресса хотят, чтобы в Киеве присутствовало больше американских чиновников, которые смогут осуществлять надзор за перемещением и применением оружия из США.

    Напомним, командир украинской роты 10-й горно-штурмовой бригады Андрей Савчук, который сдался в плен, рассказал, что вооруженные силы Украины не могут ремонтировать на месте поврежденные американские гаубицы М777, поэтому бросают их при отступлении.

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