Глава МО Франции исключил отправку военных на Украину для участия в боях

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, обсуждались разные гипотезы, но нет речи об отправки войск для участия в боях. Министр напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ранее исключил возможность участия Франции в военных действиях, передает ТАСС.

При этом, он добавил, что изучается, все ли Франция сделала для поддержки Киева. Один из возможных путей помощи, отметил министр, – военное присутствие для разминирования, обучения украинских солдат на украинской территории.

В пятницу французские СМИ сообщили, что Макрон рассматривает возможность ввода на Украину французских войск, если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы.

Макрон утверждал ранее, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.

В Кремле отмечали, что французский лидер все больше втягивает свою страну в боевые действия на Украине.