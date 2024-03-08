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Глава МО Франции исключил отправку военных на Украину для участия в боях
Обсуждение возможности направления западных войск на Украину не касается отправки солдат для участия в военных действиях, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала BFMTV.
По его словам, обсуждались разные гипотезы, но нет речи об отправки войск для участия в боях. Министр напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ранее исключил возможность участия Франции в военных действиях, передает ТАСС.
При этом, он добавил, что изучается, все ли Франция сделала для поддержки Киева. Один из возможных путей помощи, отметил министр, – военное присутствие для разминирования, обучения украинских солдат на украинской территории.
В пятницу французские СМИ сообщили, что Макрон рассматривает возможность ввода на Украину французских войск, если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы.
Макрон утверждал ранее, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.
В Кремле отмечали, что французский лидер все больше втягивает свою страну в боевые действия на Украине.