Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.0 комментариев
Определена сумма иска Газпрома к польским компаниям
Сумма иска Газпрома к польским Europol Gaz и Orlen превысила 930 млн долларов
Сумма поданного в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иска Газпрома к польской Orlen и владеющей польским участком газопровода «Ямал – Европа» компании Europol Gaz превысила 930 млн долларов, следует из данных суда.
Так, истец просит взыскать с ответчиков 710 млн долларов и 886 млн польских злотых (более 224 млн долларов), передает ТАСС.
При этом среди ответчиков значатся Ernst and Young Global Limited и Earnst and Young sp z oo Corporate Finance.
Заседание суда назначено на 10 апреля.
Напомним, в апреле прошлого года в Варшаве заявили о готовности досрочно отказаться от импорта российского газа за счет расширения своей газотранспортной системы.
После чего уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях.
В этой связи Газпром остановил поставки топлива польским компаниям Gaz-System и PGNiG. А вскоре после этого в Газпроме сообщили, что Варшава стала перекупать российский газ у Германии – и реверсом доставлять его по газопроводу «Ямал – Европа».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Польша планирует построить газовую империю за счет грабежа России после национализации российских газовых активов на своей территории.