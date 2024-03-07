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    Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов
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    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба
    CNN сообщил о «грибовидном» облаке после взрыва в Одессе у кортежа Зеленского
    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино
    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    27 комментариев
    7 марта 2024, 15:09 • Новости дня

    Российские войска в зоне спецоперации улучшили позиции на всех направлениях

    Российские войска в зоне спецоперации улучшили позиции на всех направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за последние сутки улучшили свое положение по всем направлениям, сообщило российское Министерство обороны в четверг.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отражены шесть контратак 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Украинская сторона за сутки на этом направлении потеряла до 40 человек и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и отразила атаку украинских штурмовиков 31-й механизированной бригады у Новомихайловки в ДНР.

    У Озаряновки, Курдюмовки, Георгиевки и Победы (ДНР) поражены живая сила и техника 24-й, 28-й, 33-й механизированных, 79-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

    Украинская сторона потеряла за стуки на этом направлении до 200 человек, три танка, две БМП, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20. Ликвидированы четыре склада боеприпасов ВСУ.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Майорска, Новгородского и Орловки в ДНР.

    Отражены четыре атаки украинских штурмовиков у Ленинского, Новгородского и Розовки, семь контратак у Петровского, Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского в ДНР.

    Украинская сторона за сутки там потеряла до 390 человек, две бронемашины, САУ «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны у Шевченко, Старомайорского, Урожайного (ДНР) и Новодаровки (Запорожская область). У Водяного (ДНР) отражена контратака 72-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона за сутки потеряла там до 160 человек, два БТР и ЗРК «Стрела-10».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» заняла более выгодные позиции и поразила живую силу и технику 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии Украины у Работино, Вербового, Новоданиловки, Степового (Запорожская область) и Новотягинки (Херсонская область).

    Украинская сторона потеряла до 30 человек, два танка, американскую артиллерийскую систему М777, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-В». Уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили украинский склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады.

    Средства ПВО за сутки сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и французскую управляемую авиабомбу AASM Hammer. Уничтожены 123 украинских дрона.

    6 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки

    Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны

    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Танки Abrams долгое время считались непобедимой машиной. Однако благодаря точным действиям российского экипажа Т-72БЗ миф о превосходстве американского ВПК был развеян окончательно. Западные страны теперь дважды подумают перед отправкой ВСУ новых партий военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении.

    «При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.

    «Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.

    «Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.

    «Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

    Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.

    Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.

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    6 марта 2024, 19:35 • Новости дня
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что удар был нанесен в 11.40 мск. Отмечается, что в ангаре осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута, объект поражен.

    Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

    Позже греческие СМИ сообщили о нападении на кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждается, что машина украинского лидера была атакована ракетой незадолго до встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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    7 марта 2024, 08:52 • Новости дня
    Российский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе

    Генерал Зарудницкий: Конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе

    Российский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Конфликт на Украине может обернуться крупномасштабной войной в Европе, считает начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

    Вероятность втягивания России в новые военные конфликты, по оценке генерала, возрастает. Запад, отметил он, ставит своей целью «стратегическое поражение» России, передает RT.

    Зарудницкий призвал повысить требования к системе военной безопасности нашей страны.

    Он также выразил уверенность, что окончание боевых действий на Украине не будет означать завершения конфронтации России и Запада.

    Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что на Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится к ряду ведущих политиков из Европы и США.

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    7 марта 2024, 10:51 • Новости дня
    CNN сообщил о «грибовидном» облаке после взрыва в Одессе у кортежа Зеленского

    CNN: Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Зеленского и Мицотакиса

    CNN сообщил о «грибовидном» облаке после взрыва в Одессе у кортежа Зеленского
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрыв в Одессе накануне произошел в 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщил американский телеканал CNN.

    По его информации, участники кортежа почувствовали удар и заметили «грибовидное облако» дыма, передает ТАСС.

    Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил CNN, что ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали.

    В Минобороны России сообщили ранее, что ВС нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута.

    СМИ сообщали, что Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

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    7 марта 2024, 11:44 • Новости дня
    Полянский назвал правдивой информацию CNN о Часовом Яре

    Полянский: У CNN появилась правдивая информация о ситуации в Часовом Яре

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский канал CNN передал правдивые сведения о ситуации с местными жителями в Часове Яре и о том, как они относятся к конфликту на Украине, обратил внимание первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что правдивая информация у CNN появляется редко. Он подчеркнул, что единственной надеждой для ВСУ в Часове Яре являются американские деньги и американское оружие, передает ТАСС.

    «Местные жители не хотят этого и ждут прихода России», – сказал дипломат, отметив, что дома мирных жителей сейчас в этом городе используются «ордами режима Зе» (президента Украины Владимира Зеленского).

    Пользователи Х уже заметили изменения в том, как CNN освещает события на Украине. Они высказали предположения, что американскому телеканалу, который стал показывать, как ВСУ обстреливают украинских граждан, дали указание «начать отпускать Украину».

    1 марта сообщалось, что российские войска взяли под огневой контроль часть дороги снабжения у Часова Яра.

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    7 марта 2024, 06:17 • Новости дня
    Российский посол заявил об участии Британии в конфликте на Украине

    Российский посол в Британии заявил о присутствии британских военных на Украине

    Российский посол заявил об участии Британии в конфликте на Украине
    @ МИД России

    Tекст: Денис Тельманов

    Британия втянута в конфликт на Украине, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

    «Британские военные на Украине есть, официально было подтверждено присутствие там спецназа, инструкторов, готовящих, например, украинских военных медиков», – приводит слова Келина ТАСС.

    Он уточнил, что британские инструкторы также готовят силы специального назначения и целый ряд других украинских подразделений.

    Кроме того, «предельно ясно», что британцы участвуют в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow, поскольку такая техника требует участия специалистов, а «выступать в этой роли могут только британцы».

    «Поэтому мы можем четко сказать, что Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны – члены НАТО», – подчеркнул Келин.

    При этом посол считает, что Великобритания не имеет оснований для того, чтобы разрывать дипломатические отношения с Россией.

    «Для такого радикального шага нет оснований. Наши страны не находятся в состоянии войны, официальный Лондон сам акцентирует заинтересованность в сохранении дипломатических связей и посольств», – отметил российский дипломат.

    Ранее сообщалось, что в Лондоне признали присутствие на Украине британских военных. Представитель премьер-министра страны Риши Сунака заявил, что небольшое число британских военных находится на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и проведения обучения ВСУ.

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    7 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поздравил военных летчиц в Краснодаре с 8 Марта

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища отметил, что 8 Марта – это очень добрый весенний праздник.

    «Разумеется, в преддверии 8 Марта хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший весенний праздник, очень добрый», – сказал глава государства, открывая встречу, передает ТАСС.

    «Я желаю вам успехов по службе и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером, целенаправленно действуете, идете к своей цели», – добавил Путин, обращаясь к выпускницам.

    Глава государства отметил, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне специальной военной операции.

    Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Беседа проходит в преддверии 8 Марта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.

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    7 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино

    Рогов: ВС России взяли четыре опорных пункта ВСУ на участке между Вербовым и Работино

    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за сутки взяли четыре опорных пункта ВСУ на участке между пунктами Вербовое и Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России за последние сутки взяли четыре опорника ВСУ на участке между Работино и Вербовым. Накануне вечером и ночью противник потерял порядка 50 боевиков, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в селе Работино продолжаются бои, российские военные контролируют южную часть населенного пункта, а основные бои идут в развалинах школы и дома культуры.

    Он отметил, что ВСУ продолжают перебрасывать в этот район живую силу и технику, в том числе тяжелую, и массово применяют БПЛА.

    Ранее Рогов рассказал, что на линии боевого соприкосновения в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий.

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    6 марта 2024, 21:29 • Новости дня
    Украинский командующий рассказал о подготовке ВСУ к контрударам в этом году
    Украинский командующий рассказал о подготовке ВСУ к контрударам в этом году
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят в этом году создать ударную группировку и перейти к контрударным действиям, заявил командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк.

    Как указал Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона, задача ВСУ состоит в том, чтобы стабилизировать линию фронта и максимально сделать перегруппировку, поэтому необходимо вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления на полигоны и создать ударную группировку и в 2024 году провести контрударные действия, передает РИА «Новости».

    Ранее The New York Times сообщило, что украинские войска оказались не подготовлены к наступлению Вооруженных сил России, плохая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки.

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    7 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Американские СМИ раскрыли новый план ВСУ: Копать, копать, копать

    WSJ: Украина пытается возвести линию обороны, подобную российской

    Tекст: Ольга Никитина

    ВСУ, памятуя о том, как во время контрнаступления в 2023 году «увязли в сложной сети препятствий» российских войск, которую было практически невозможно преодолеть, стремятся построить подобную систему укреплений, сообщили американские СМИ.

    Статья The Wall Street Journal вышла под заголовком: «Украина вошла в новую фазу войны с Россией: копать, копать, копать», передает RT.

    Оборона России, как пишет WSJ, состояла из многослойных линий защитных сооружений: противотанковых надолбов, рвов и окопов. К западу от Авдеевки, по информации издания, экскаваторы роют землю для создания противотанковых рвов и траншей, передает ТАСС.

    Кампания по строительству широкой сети укреплений, особенно под Авдеевкой, пока не принесла значимых результатов, признают западные чиновники и украинские военные.

    «В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, укреплять и строить самим», – сказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

    Ранее в ВСУ заявили, что в этом году хотят создать ударную группировку и перейти к контрударным действиям.

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    7 марта 2024, 07:18 • Новости дня
    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь беспилотники ВСУ

    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь в различных регионах России украинские беспилотники

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское военное ведомство объявило, что в ночь на 7 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили один и сбили пять украинских беспилотников в трех регионах России.

    «Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что все атаковавшие объекты на территории России беспилотники были самолетного типа, при этом действия киевского режима расценены как теракт.

    Ранее Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что два беспилотника ВСУ были сбиты в ночь на 7 марта над территорией региона. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.



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    7 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Суперснайпера ВСУ Основенко ликвидировали в зоне спецоперации

    Военкор Татаринов заявил о ликвидации суперснайпера ВСУ Основенко в зоне спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    В своем Telegram-канале он указал, что снайпер служил в 241-й бригаде теробороны. По его словам, российские военные ликвидировали Основенко в населенном пункте Ивановское.

    Ранее сообщалось о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Станислава Павловича.

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    6 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежном воссоединении русских и украинцев

    Путин: Неизбежному воссоединению русских и украинцев мешает национализм

    Путин заявил о неизбежном воссоединении русских и украинцев
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Воссоединение русских и украинцев рано или поздно произойдет, это неизбежно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Уверен,.. что рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет, и это неизбежно», – сказал Путин, отвечая на вопрос о будущем российско-украинских отношений, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что такому воссоединению сейчас мешают «самые отвратительные проявления национализма».

    «Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине», – отметил Путин.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    7 марта 2024, 08:39 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о 55 днях в подвале в Авдеевке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военнослужащий Владимир Бугарь, взятый в Авдеевке, рассказал, что получил обморожение ног из-за ужасных условий содержания, их подразделению пришлось 55 суток просидеть в подвале.

    По его словам, их части выдали оружие и перебросили в район Авдеевки, где они просидели в подвале 55 суток. Бугарь рассказал, что один из его сослуживцев был ранен в лопатку, причем пуля застряла в теле, а сам он отморозил конечности, передает РИА «Новости».

    Он рассказал также, что попал в армию после того, вызвали в сельсовет, где сказали, что «нужно зарегистрироваться», после чего забрали, отобрали все документы и отвезли в Покровск, как заключенных – без воды и еды.

    Когда началось освобождение Авдеевки российскими войсками, Бугаря с раненым сослуживцем руководство решило вывести. Их «дотащили» до Авдеевки и положили в заброшенном детском саду, пообещав забрать, но так и не забрали.

    «Российские военнослужащие подошли к нам первые, мы сразу сдались. Мы, наверное, умерли бы от голода, если бы не они. Нам оказали медпомощь и накормили. Я им очень благодарен... Слава богу, ваши ребята помогли нам и оставили в живых», – заключил пленный.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд рассказал, что спецслужбы забрали украинских военных, критиковавших нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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    7 марта 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил переход Украины от идеи «контрнаступа» к контрударам

    Политолог Скачко: Запад устроит переход Украины к тактике контрударов

    Эксперт объяснил переход Украины от идеи «контрнаступа» к контрударам
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина переходит от планов о контрнаступлении к словам о создании ударных групп из-за нехватки оружия и живой силы. Запад, в свою очередь, больше не верит в победу ВСУ, но хочет дальше давить на Россию, поэтому такая стратегия Киева их также устроит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине сообщили о подготовке в этом году контрударов.

    «В ВСУ наблюдается дефицит живой силы и вооружения, поэтому собрать ресурсы на полноценное контрнаступление они не смогут. Тем не менее желание получать помощь от западных стран, в том числе и финансовую, у руководства страны сохраняется. Поэтому офис Зеленского попробует создать одну или несколько групп для контрударов по российским позициям», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Запад, в свою очередь, сейчас использует Украину уже не для того, чтобы нанести поражение России, а чтобы вынудить Москву сесть за стол переговоров на максимально невыгодных для нее условиях. И в первую очередь это необходимо для сохранения лица. Чтобы попытаться достичь цели, они и дальше руками ВСУ будут имитировать бурную деятельность на поле боя. И ударные группировки вполне для этого подойдут», – отмечает собеседник.

    «России между тем следует готовиться к такому развитию событий. В частности, противник наверняка попытается выявить слабые места в нашей обороне. Помогать ему в этом будут западные разведки. В ответ на это нам необходимо усилить работу нашей агентуры, отслеживать передвижения частей ВСУ и готовить оборонные сооружения к возможным штурмам», – резюмировал Скачко.

    Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что ВСУ необходимо стабилизировать линию фронта и сделать максимальную перегруппировку. Для этого, по его мнению, нужно вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления, на полигоны и создать ударное формирование и в 2024 году использовать его для наступления на Российскую армию.

    Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев подчеркнул, что эту инициативу украинского командования ждет судьба предыдущего «контрнаступа». «Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущее», – сказал он РИА «Новости».

    Любопытно, но ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что ВСУ планируют весной атаковать российские укрепрайоны, после того как «русские закончат свое наступление». «Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш», – цитирует его «Коммерсант». Кроме того, в конце февраля Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет новое контрнаступление, и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

    Однако главком ВСУ Александр Сырский в середине февраля признавал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

    Он подчеркивал, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны. Кроме того, он пожаловался на Запад, который, по его мнению, оказывает мало поддержки офису Зеленского.

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