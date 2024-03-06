Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.7 комментариев
Путин рассказал о целях Всемирного фестиваля молодежи
Россия, организовывая Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), не пыталась устроить рекламное мероприятие, а собирала единомышленников, заявил российский лидер Владимир Путин, общаясь с участниками фестиваля.
«Мы ни с кем не соревнуемся, мы не хотим никому ничего доказывать. Мы просто рады видеть наших друзей», – обратился президент к собравшимся. «Подобные форумы – они организуются нами не для какой-то там, как у нас говорят, показухи. Это не какое-то рекламное мероприятие, оно сутевое, сущностное. И суть его в том, чтобы собрать людей, которые думают примерно как мы», – отметил глава государства, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что двери России распахнуты для молодых людей из разных стран и для их начинаний. Российский лидер добавил, что Россия хотела создать для всех условия свободы, творчества, дружбы, и выразил надежду, что это удалось.
Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.