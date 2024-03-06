Путин: Россия открыта для молодежи из разных стран

Tекст: Валерия Городецкая

«Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей, я хочу, чтобы вы знали, вся Россия теперь – ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний», – обратился глава государства к участникам фестиваля, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что не сомневается в том, что молодежь из других стран добьется многочисленных успехов.

Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

Ранее Путин заявил, что участники фестиваля в Сириусе создали настоящий «город молодежи мира».