Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.7 комментариев
Путин: Россия открыта для молодежи из разных стран
Двери России распахнуты для молодых людей из разных стран и для их начинаний, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи.
«Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей, я хочу, чтобы вы знали, вся Россия теперь – ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний», – обратился глава государства к участникам фестиваля, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что не сомневается в том, что молодежь из других стран добьется многочисленных успехов.
Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.
Ранее Путин заявил, что участники фестиваля в Сириусе создали настоящий «город молодежи мира».