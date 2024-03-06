Путин рассказал об условиях творчества и дружбы для участников ВФМ

Путин рассказал, что для участников ВФМ Россия хотела создать условия творчества и дружбы

Tекст: Ольга Иванова

«Добрый вечер, дорогие друзья. Уверен, у вас сегодня хорошее настроение. Но наверняка есть и частичка грусти, потому что придется расставаться с теми, кого вы теперь называете друзьями, с вашими новыми друзьями», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Также, по его словам, когда организаторы фестиваля предложили всем желающим приехать в Россию, то ставили перед собой достаточно простые задачи.

«Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть, и партнеров для будущих ваших проектов. Надеюсь, что это нам удалось», – отметил Путин.

Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.

Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.