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Путин рассказал об условиях творчества и дружбы для участников ВФМ
Путин рассказал, что для участников ВФМ Россия хотела создать условия творчества и дружбы
Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи отметил, что Россия хотела создать для всех условия свободы, творчества, дружбы, и выразил надежду, что это удалось.
«Добрый вечер, дорогие друзья. Уверен, у вас сегодня хорошее настроение. Но наверняка есть и частичка грусти, потому что придется расставаться с теми, кого вы теперь называете друзьями, с вашими новыми друзьями», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Также, по его словам, когда организаторы фестиваля предложили всем желающим приехать в Россию, то ставили перед собой достаточно простые задачи.
«Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть, и партнеров для будущих ваших проектов. Надеюсь, что это нам удалось», – отметил Путин.
Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.
Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.