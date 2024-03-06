Восьмимиллионному посетителю выставки «Россия» подарили билеты на матч сборной России

Tекст: Дарья Григоренко

Лейзер приехал на выставку вместе с родителями Павлом и Анастасией, и младшим братом Романом.

«Мы благодарны за неожиданный сюрприз, даже в голове не укладывается, тяжело подобрать слова от эмоций. Не верится, что это случилось с нами! Мы еще не можем осознать. Дайте нам немного времени, чтобы мы поверили», – поделилась своими впечатлениями мама победителя Анастасия Лейзер.

Семья Лейзер какое-то время жила в Германии. Там родились оба мальчика. Но недавно они решили вернуться в Россию. «Наше место здесь, на Родине. Мы счастливы, что вернулись. Это решение мы приняли из-за любви к России, сейчас наслаждаемся жизнью, гуляем по Выставке. Она очень впечатляет – наглядно видно в какую сторону развивается страна, сколько есть возможностей для молодежи и детей», – рассказал глава семьи Павел Лейзер.

Сертификат рассчитан на четырех человек и дает возможность посмотреть матч из VIP-ложи. Кроме того, семье восьмимиллионного гостя организуют проезд до Москвы и трехдневное проживание в столице.

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) и бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин рассказал подробности о подарке юбилейному гостю. Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта на стадионе ВТБ Арена.