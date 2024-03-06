Балицкий ответил на вопрос о сроках освобождения всей Запорожской области

Балицкий выразил надежду на скорое освобождение всей Запорожской области

Tекст: Ольга Никитина

Балицкий заявил РИА «Новости», что вопрос о сроках освобождения лучше адресовать российским военным, но сам он надеется, что это произойдет в максимально короткие сроки. «Это, надеюсь, месяцы», – сказал он.

Он также добавил, что верит в российские Вооруженные силы, в мудрость президента нашей страны и скорую победу России.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что Россия завершит в этом году спецоперацию «победой русского оружия».