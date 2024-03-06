В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.0 комментариев
Балицкий ответил на вопрос о сроках освобождения всей Запорожской области
Балицкий выразил надежду на скорое освобождение всей Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение от украинских неонацистов, в том числе города Запорожье.
Балицкий заявил РИА «Новости», что вопрос о сроках освобождения лучше адресовать российским военным, но сам он надеется, что это произойдет в максимально короткие сроки. «Это, надеюсь, месяцы», – сказал он.
Он также добавил, что верит в российские Вооруженные силы, в мудрость президента нашей страны и скорую победу России.
Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что Россия завершит в этом году спецоперацию «победой русского оружия».