Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.8 комментариев
Слуцкий назвал срок окончания спецоперации
Слуцкий: Россия завершит спецоперацию победой в 2024 году
Россия завершит в этом году спецоперацию «победой русского оружия», заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Слуцкий во время поездки в Луганск в ходе встречи с военными, освободившими Авдеевку, поздравил их с победой, отметив, что захват Авдеевки войдет в историю СВО так же, как Сталинград, Курск вошли в историю ВОВ. Он выразил уверенность, что благородную и святую СВО Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия, передает РИА «Новости».
По его словам, нужно освободить временно оставленный Херсон, весь правый берег, «сверху от Донецка, сверху от Ясиноватой». «Краматорск, где сидит та же нечисть, что сидела на «Азовстали», многострадальный Славянск, Святогорск, куда прилеты каждый день… А дальше оставленный нами временно Лиман, который вернется очень и очень скоро, раньше, чем кто-то рассчитывает», – добавил он.
Напомним, 26 февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ.