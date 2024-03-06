Российский Т-72 с одного выстрела уничтожил американский Abrams

Минобороны: Т-72 Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams

Tекст: Алексей Дегтярев

Танк Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил танк Abrams, также уничтожены установка ЗРК «Бук», четыре БМП, две боевые бронированные машины, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Центр» на этом направлении заняла более выгодные рубежи и позиции. Поражены живая сила и техника 23-й, 42-й, 47-й, 53-й, 61-й, 92-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ у Новопокровской, Очеретино, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР. Отражены три атаки и девять контратак украинских штурмовиков у Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки и Водяного в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли до 460 человек. При контрбатарейной борьбе поражены гаубица «Мста-Б», две американских гаубицы М119, машина РСЗО HIMARS, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Купянском направлении «Западная» группировка улучшила положение и поразила живую силу и технику 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ и 12-й бригады нацгвардии Украины у Новоселовки, Серебрянки (ДНР) и Свердловки (ЛНР). Также отражены три контратаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). На этом направлении украинская сторона потеряла до 165 человек и танк. При контрбатарейной борьбе поражены три польские САУ Krab и американская гаубица М198.

На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 5-й, 92-й штурмовых, 22-й, 28-й и 54-й механизированных, а также 56-й мотопехотной бригад ВСУ у Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Закотного и Перше Травни в ДНР. У Новомихайловки и Победы (ДНР) отражены две контратаки 31-й и 33-й механизированных бригад ВСУ. На этой этом направлении украинская сторона за сутки потеряла до 260 человек, два танка, два БТРа, две боевые бронированные машины, гаубицу «Мста-Б», две САУ «Гвоздика». Уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.