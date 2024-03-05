Эксперт: Российские женщины глубоко вовлечены в жизнь общества и государства

Эксперт Майоров: У женщин в России есть широкие возможности для самореализации

Tекст: Андрей Резчиков

«Всероссийский женский форум – важное и крупное мероприятие, демонстрирующее тот факт, что в нашей стране у всех граждан, независимо от их пола, есть широкие возможности для самореализации и активного участия в жизни страны. Показательно и то, что форум проходит на полях выставки «Россия», поскольку главное достижение страны – это люди и их достижения», – считает Арсений Майоров, докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых».

Собеседник подчеркнул, что в своем обращении к участницам президент России Владимир Путин «справедливо отметил, что в контексте объявленного Года семьи данный форум является крайне актуальным, поскольку собирает тех женщин, которые объединяют в себе сразу несколько ролей – заботливых матерей, хранительниц традиций и ценностей и одновременно деятельных, пассионарных членов общества».

«Кроме того, Путин подчеркнул, что на форуме присутствуют женщины, которые непосредственно участвуют в СВО в качестве медиков и военных специалистов, а также организуют проекты, помогающие участникам СВО и их семьям. Все это говорит в пользу того, что сегодня российские женщины глубоко вовлечены в жизнь общества и государства, являются активными участниками национального развития, непосредственно участвуют в поддержке суверенитета страны и сохранении гармонии в обществе», – добавил спикер.

По словам Майорова, в России женщина может добиться успеха практически в любой области, а некоторые из сфер женщины уверенно возглавляют.

«В ходе своего обращения президент РФ справедливо сделал акцент на том, что 40% руководителей в нашей стране – это женщины, что и в национальном, и в международном контексте является большим и очень позитивным показателем. Пока преждевременно говорить о полном равенстве мужчин и женщин в профессиональной деятельности, но существующие тенденции говорят о том, что ситуация стремительно улучшается. В России востребованы такие качества человека, как его знания, навыки, целеустремленность и мотивация», – считает кандидат политических наук.

Во вторник на ВДНХ открылся Всероссийский женский форум. Мероприятие продлится два дня. В нем участвуют все 89 регионов России. Как отметили организаторы этой площадки, женщины России активно внедряют новые технологии в медицине, фармацевтике, промышленности, импортозамещении, экономике и других жизненно важных отраслях.



Всероссийский женский форум должен стать местом встречи женщин самых разных профессий. Участницы поделятся опытом и успехами, обсудят актуальные проблемы и предложат пути их решения.

Во время форума на стендах регионов в 75-м павильоне и на других тематических площадках ВДНХ проходят интерактивные мероприятия. Они посвящены достижениям женщин в развитии здравоохранения и социальной сферы, образования и науки, промышленности и высокотехнологичных отраслей, предпринимательства и культуры, а также в продвижении традиционных ценностей, сохранении экологии и климата.