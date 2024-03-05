«Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян – и спрашивать «а почему это они не хотят этого себе устроить?» несколько наивно.0 комментариев
Цены на нефть начали снижаться на данных из Китая
Мировые цены на нефть начали снижаться после публикации экономических прогнозов из Китая
Мировые цены на нефть во вторник начали умеренно снижаться после публикации официальных прогнозов властей Китая по экономике страны – одного из крупнейших импортеров.
Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 8.47 снижается на 0,22%, достигая 82,62 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,32%, до 78,49 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что вторник рынки обратили внимание на публикацию плана социально-экономического развития Китая – одного из крупнейших мировых импортеров нефти. Согласно ему, в 2024 году рост ВВП страны должен составить примерно 5%. Такой целевой показатель необходим для стимуляции занятости и увеличения доходов населения, а также предотвращения рисков. Также в этом году правительство прогнозирует дефицит бюджета на уровне около 3% ВВП, а инфляцию – на уровне 3%.
Несмотря на нынешнее снижение цен на нефть, инвесторы надеются на дальнейшую поддержку роста котировок со стороны Китая. «Нефть найдет поддержку, если госрасходы Китая будут направлены на те отрасли промышленности, которые больше всего зависят от этого ресурса», – цитирует Bloomberg руководителя отдела экономики и стратегии в Азии Mizuro Bank Ltd. в Сингапуре Вишну Варатана.