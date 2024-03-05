Подготовлен законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов

В Госдуму собрались внести законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов

Tекст: Антон Антонов

Документ, который собираются внести в Госдуму во вторник, подготовили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев («Единая Россия»), передает ТАСС.

В проекте закона устанавливаются требования к договорам маркетплейса с продавцом и владельцем пункта выдачи. Указывается, что без регулирования маркетплейсы получают возможность по своей воле изменять условия работы в одностороннем порядке. ФАС России хотят дать полномочия разбирать дела о нарушении соответствующих правил в рамках антимонопольного законодательства.

Требования к маркетплейсам делятся на универсальные и специальные. Последние должны касаться участников рынка, при участии которых проводится свыше 20% объема сделок между продавцами и покупателями с использованием маркетплейсов за год. В частности, таким маркетплейсам хотят запретить требовать отказа от конкуренции и ценового паритета, дискриминационных условий реализации товаров.

Законопроектом также устанавливается правовой статус продавцов и владельцев пункта выдачи заказов, определяется круг их прав и обязанностей.

Напомним, в январе Кутепов рассказал о готовности законопроекта, который ограничивает открытие новых пунктов выдачи для маркетплейсов и предусматривает меры в отношении тех маркетплейсов, чья доля в онлайн-продажах превышает 25%.