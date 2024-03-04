В Белоруссии зафиксировали вербовку жителей для совершения терактов в России

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, украинские и польские спецслужбы используют граждан Белоруссии для совершения преступлений как на территории самой республики, так и в большей степени на территории РФ, передает ТАСС.

Ананенко добавил, что вербовщики дают им определенное задание, после чего эти люди выезжают для исполнения терактов на критической инфраструктуре.

Ранее глава Минобороны республики Виктор Хренин заявил, что на Западе проводится комплекс мероприятий для подготовки к боевым действиям, ведется разведка против Белоруссии.