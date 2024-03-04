Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.9 комментариев
В Белоруссии зафиксировали вербовку жителей для совершения терактов в России
Спецслужбы некоторых иностранных государств пытаются через интернет вербовать белорусских граждан для совершения терактов в России, заявил начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Ананенко.
По его словам, украинские и польские спецслужбы используют граждан Белоруссии для совершения преступлений как на территории самой республики, так и в большей степени на территории РФ, передает ТАСС.
Ананенко добавил, что вербовщики дают им определенное задание, после чего эти люди выезжают для исполнения терактов на критической инфраструктуре.
Ранее глава Минобороны республики Виктор Хренин заявил, что на Западе проводится комплекс мероприятий для подготовки к боевым действиям, ведется разведка против Белоруссии.