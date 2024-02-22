Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.0 комментариев
В Белоруссии заявили о подготовке Запада к военным действиям
Глава Минобороны Белоруссии: Запад готовится к военным действиям
На Западе проводится комплекс мероприятий для подготовки к боевым действиям, ведется разведка против Белоруссии, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин каналу «Россия 24».
По его словам, Европа во главе с США проводит заблаговременные мероприятия по подготовке военных действий. Министр отметил, что в Минске понимают, против кого будут направлены эти действия, передает РИА «Новости».
Помимо действий сухопутных войск, фиксируются также попытки воздушной разведки территории Белоруссии во всех видах: радиотехническая, самолеты, беспилотники, космическая разведка.
Также отмечается активный интерес Запада к белорусским военным городкам и базам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране война не нужна, но к ней надо быть готовыми и ментально, и стратегически.