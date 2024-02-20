Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к войне

Президент Белоруссии Лукашенко: Стране не нужна война, но она готова к ней и ментально, и стратегически

Tекст: Александра Юдина

По его словам, не было такого в истории, чтобы Белоруссия кому-то угрожала, в этой связи остается неясным, к чему «совершенно абсурдные неправовые санкции, масштабная милитаризация, демонстративная игра мускулами, в том числе военная активность вблизи границ страны», передает БелТА.

«Поводы что тогда, что сейчас надуманные: то вера у нас не та, то политическая система не соответствует какому-то стандарту, то чьи-то права нарушаются», – отметил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что стране «война не нужна», однако она должна быть готова к ней и ментально, и стратегически.

«Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право», – подчеркнул он.

Также Лукашенко заметил, что, согласно установкам коллективного Запада, «тех, кто не с ними, будут брать силой под предлогом или без».

«Авторитет международных организаций окончательно дискредитирован. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран. И Беларусь не в их числе», – заверил глава Белоруссии.

В заключение Лукашенко добавил, что необходимо действовать на упреждение, чтобы быть готовыми к отражению любых угроз.

«Около 90 тыс. военнослужащих из 32 стран – членов и партнеров альянса будут стоять на пороге нашего дома, отрабатывать стратегию «отражения попытки российской агрессии против одной из стран альянса». Спецслужбы держат ситуацию на контроле», – резюмировал он.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Запад «всеми правдами и неправдами» пытается втянуть Белоруссию в войну под эгидой так называемого предчувствия третьей мировой войны.