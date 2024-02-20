Лукашенко заявил о попытках Запада втянуть Белоруссию в войну

Лукашенко: Запад пытается втянуть Белоруссию в войну «всеми правдами и неправдами»

Tекст: Елизавета Шишкова

Он также заявил, что Москва обладает закрытой информацией о том, «что думает по этому поводу начальник генерального штаба одной из стран – членов НАТО».

По словам Лукашенко, на Западе считают, что не смогли вовлечь Белоруссию в войну, но эта возможность все еще открыта. В НАТО полагают, добавил президент, что активное участие Минска в войне подорвало бы режим в Белоруссии, передает «БелТА».

При этом Лукашенко считает небезосновательными опасения о возможности начала третей мировой войны. Он подчеркнул, что военная сила стала вновь главным аргументом мировых центров решения вопросов.

«Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны», – сказал глава республики.

Ранее Лукашенко заявил, что на украинско-белорусской границе задержали диверсантов, перебрасывающих взрывчатку для диверсий в России и Белоруссии.