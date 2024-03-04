Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».6 комментариев
Медведев посоветовал немцам не забывать про 1945 год
Россия запомнит инцидент с переговорами немецких военных относительно ударов по Крымскому мосту, хотя и будет проявлять сдержанность, Германии не следует забывать, что с ней случилось в 1945 году, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне общества «Знание».
Медведев, отвечая на вопрос о переговорах немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост, отметил, что Россия услышала, как за чужой спиной пытаются договориться об уничтожении гражданских объектов страны, и возможности войны, чтобы «их голова не торчала», передает ТАСС.
По его словам, Москва будет проявлять сдержанность, но все это запомнит. Он заявил, что дипломатия в разговоре с Германией не закрыта, но немцы должны помнить, что с ними случилось в 1945 году.
Ранее посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.
Сенатор Алексей Пушков отметил, что в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.