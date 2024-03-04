Медведев посоветовал немцам не забывать про 1945 год

Tекст: Вера Басилая

Медведев, отвечая на вопрос о переговорах немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост, отметил, что Россия услышала, как за чужой спиной пытаются договориться об уничтожении гражданских объектов страны, и возможности войны, чтобы «их голова не торчала», передает ТАСС.

По его словам, Москва будет проявлять сдержанность, но все это запомнит. Он заявил, что дипломатия в разговоре с Германией не закрыта, но немцы должны помнить, что с ними случилось в 1945 году.

Ранее посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.