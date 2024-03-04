Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».3 комментария
Кириенко раскрыл тематику дополнительных месяцев выставки «Россия»
Международная выставка-форум «Россия» была перенесена в связи с большим количеством обращений желающих на нее попасть, дополнительные три месяца будут посвящены детям и молодежи, сообщил первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.
Кириенко отметил, что три месяца, который добавил президент России Владимир Путин, будут посвящены будущему России: детям, молодежи, программам развития, передает ТАСС.
По его словам, выставку посетило уже 8 млн человек, каждый месяц туда приходят 2 млн посетителей, поэтому Путин принял решение ее продлить до восьмого июля – до Дня семьи, любви и верности.
Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» до 8 июля.