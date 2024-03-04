Российский военный назвал слабое место танка Abrams

Российский военный с позывным Рассвет рассказал, как уничтожить танк Abrams

Tекст: Вера Басилая

Боец рассказал, что работать по танку Abrams нужно четко и слаженно, бить в заднюю часть, либо останавливать его и наносить удары под башню, передает ТАСС.

Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.

Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

Оператор с позывным Рассвет рассказал, что американский танк Abrams остановили одним дроном-камикадзе.

1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.