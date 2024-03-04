Открытие библиотеки «Сириус» состоялось на Всемирном фестивале молодежи

Tекст: Ольга Никитина

По задумке авторов, книги может принести любой участник фестиваля – литературу из разных стран, русские классические произведения на английском и других языках, научные журналы, энциклопедии.

Все монтажные работы выполнены, библиотечное пространство полностью подготовлено для чтения, обустроено читальным залом, зоной для приема и выдачи книг. Участники фестиваля уже изучают новое место для чтения, некоторые из них успели принести свои книги, фонд пополнился турецкой, испанской, арабской литературой. Здесь же представлена повесть русского классика Федора Достоевского «Записки из подполья» на турецком языке, ее накануне привезли участники из Турции.

«Библиотека станет наследием Всемирного фестиваля молодежи. Каждый участник сам выбирал, какую книгу для нее привезти: это могли быть любимые с детства произведения или любимые герои, с которыми связаны его чувства, – сегодня люди передают сюда частичку своей души и сердца. И благодаря этому в Университете «Сириус» будет создана не просто библиотека знаний – мы получим библиотеку мечты людей практически из 190 стран, уникальную библиотеку человеческих эмоций молодежи со всего нашего мира», – сказал на открытии председатель оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Профессор кафедры мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений МИД России Владимир Легойда рассказал, что сам лично тоже привез в библиотеку три авторские книги, их художественное содержание разнообразно: от четверостишья до выписок из жизни.

«Хочется поздравить Университет «Сириус» и всю федеральную территорию с этим грандиозным событием – появлением собственной библиотеки. Она станет не просто местом хранения книг, но и полноценным образовательным пространством, настоящей точкой притяжения всего лучшего, что есть в «Сириусе». Я уверен, что ее будут посещать не только студенты и сотрудники Научно-технического университета, но и жители федеральной территории – чтобы читать здесь книги, проводить встречи, слушать просветительские лекции», – сказал заместитель руководителя Фонда «Талант и успех», – сказал директор департамента науки Антон Гусев.

После этого он передал в новую библиотеку уникальный «Атлас редких растений Крыма и Кавказа» Федора Кондратьевича Биберштейна (Фридриха фон Биберштейна) – книгу, которая была доработана при непосредственном участии учащихся Образовательного центра «Сириус» с направлений «Наука» и «Искусство». Школьники поставили перед собой амбициозную задачу – переиздать атлас спустя 200 лет, дополнив его своими иллюстрациями и описанием растений. Под руководством ведущих экспертов молодые талантливые художники и ученые смогли подготовить материалы к переизданию, и спустя три года в партнерстве с издательством «Наука» издание вышло в свет.

Открытое книгохранилище уже стало достопримечательностью «Сириуса», оно пользуется большой популярностью среди участников Всемирного фестиваля молодежи. В дальнейшем библиотека станет новым местом притяжения для жителей и гостей федеральной территории, площадкой для получения знаний, проведения различных образовательных лекций и просветительских мероприятий.