Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.4 комментария
Землетрясение силой 5 баллов ощутили жители Алма-Аты
МЧС Казахстана: Землетрясение силой 5 баллов ощутили жители Алма-Аты
Подземные толчки силой 5 баллов (по шкале МSК-64) ощутили жители казахстанского города Алма-Аты, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.
Согласно сообщению ведомства, в 11.22 по местному времени (9.22 по Москве) зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,1, его эпицентр расположен в 31 км на юг от Алма-Аты, передает ТАСС. Там добавили, что в Алма-Ате толчки ощущались силой 5 баллов.
Напомним, 22 января землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Алма-Ате.