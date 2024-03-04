Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.4 комментария
Добровольцы отряда «Алания» начали использовать новые модификации БПЛА
Добровольцы отряда «Алания» начали использовать новые модификации БПЛА на Ореховском направлении
Специалисты лаборатории по модификации и созданию беспилотников разработали новую модификацию ударного БПЛА, которую бойцы применили в Запорожской области на Ореховском направлении, рассказал боец добровольческого подразделения «Алания» с позывным «Кот».
Он рассказал, что бойцы отряда «Алания» около Орехово успешно применили более 300 изготовленных и модифицированных специалистами батальона ударных дронов.
По его словам, бойцы сами создали лабораторию по разработке, созданию и модификации дронов, куда поступают штатные коптеры, передаваемые российским военным после модификации, передает РИА «Новости». «Кот» рассказал также, что боец отряда с позывным «Джамбо» уже успешно применил беспилотник новой модификации.
Помимо этого, лаборатория изучает вражеские беспилотники и работает над улучшением собственных БПЛА.
«Кот» рассказал, что бойцы подавили украинский беспилотник и сейчас изучают его, чтобы научиться обходить действующие модификации и улучшать свои коптеры. Эксперты добровольческого подразделения «Алания» также отмечают значительный прогресс в разработке и применении беспилотных летательных аппаратов в армии России.
Ранее российской армии пообещали тысячи ударных беспилотников «Скальпель» до конца года.