Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.7 комментариев
Буданов назвал строительство железной дороги в новых регионах России «серьезной проблемой»
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов назвал строительство железной дороги в новых регионах России «серьезной проблемой» для Киева.
Буданов, обвиняемый в России в причастности к терактам, заявил, что восстановление железнодорожного сообщения между ДНР, Запорожской и Херсонской областями с Ростовом-на-Дону и Крымом представляет «серьезную проблему» для Украины, передает РИА «Новости».
Он добавил, что намерен «справиться» с сухопутным участком железной дороги, так как «в принципе» имеется соответствующий опыт.
Напомним, глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.