Буданов назвал строительство железной дороги в новых регионах России «серьезной проблемой»

Tекст: Ольга Иванова

Буданов, обвиняемый в России в причастности к терактам, заявил, что восстановление железнодорожного сообщения между ДНР, Запорожской и Херсонской областями с Ростовом-на-Дону и Крымом представляет «серьезную проблему» для Украины, передает РИА «Новости».

Он добавил, что намерен «справиться» с сухопутным участком железной дороги, так как «в принципе» имеется соответствующий опыт.

Напомним, глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.