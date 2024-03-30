Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.19 комментариев
ВС России остановили попытку ВСУ совершить атаку на Белгородскую область
Около 16.50 мск ВСУ в очередной раз пытались совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории России.
Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотника, передает Telegram-канал российского военного ведомства.
Ранее «Гиацинты» поразили ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе.