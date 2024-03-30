Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.17 комментариев
Системы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
Минобороны: Системы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
Российские системы ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.
Ранее в субботу Минобороны сообщило о двух беспилотниках ВСУ, сбитых в небе над Белгородской областью.