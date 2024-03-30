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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

    17 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    19 комментариев
    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    30 марта 2024, 14:26 • Новости дня

    При обстреле ВСУ поселка в Брянской области пострадали два человека

    Tекст: Кристина Цыцура

    Два человека пострадали после обстрела ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Сейчас пострадавшие доставлены в больницу где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил в Telegram-канале глава региона.

    Богомаз уточнил, что после атаки частично повреждены два многоквартирных и несколько частных жилых домов, производственное помещение, нарушено энергоснабжение.

    Ранее жилые дома получили повреждения в селе Курской области после обстрела ВСУ.

    30 марта 2024, 01:16 • Новости дня
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    @ ЛенТВ24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил российские удары по двум ГЭС и заявил, что вооруженный конфликт может распространиться на Молдавию.

    Зеленский в соцсетях заявил, что Каневская и Днестровская ГЭС оказались «осознанными целями» российских ударов. При этом он заявил, что Россия якобы пытается повторить экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области.

    Судя по всему, Зеленский имел в виду затопление значительных территорий Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС в 2023 году после ударов ВСУ. При этом Киев отрицает свою ответственность за экологическую катастрофу. На прошлой неделе ВС России нанесли ракетные удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – ДнепроГЭС. Однако сама плотина не повреждена, в то время как большая часть ее машинных отделений повреждена или разрушена.

    «Сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова», – настаивает Зеленский. – «Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине».

    Напомним, в последние дни Украина активизировалась на молдавском направлении. Новым послом в Молдавии станет бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который является одним из самых одиозных и русофобски настроенных деятелей киевского режима.

    Тем временем власти Молдавии выслали российского дипломата из-за работы избирательного участка в Приднестровье. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и объявил ему о высылке одного из сотрудников молдавского посольства в качестве ответной меры.

    Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Кишинев нацелился на разрыв отношений с Москвой. Лавров заявил, что власти Молдавии «не делают никаких выводов из того, что происходило в последние годы». Он указал, что НАТО уже превратило Украину в «инструмент своей агрессии», теперь альянс намерен повторить «то же самое» с Молдавией.

    Коментарии (32)
    30 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    Разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области

    Украинская компания «Центрэнерго» сообщила о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области

    Разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области
    @ Теплое Будущее/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины на Змиевской ТЭС уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование, сообщила компания «Центрэнерго».

    Оценивая «степень разрушения», в «Центрэнерго» заявили: «Разная, от полного до значительного». Компания не смогла сообщить, когда ТЭС может быть восстановлена, передает ТАСС.

    Напомним, военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщал, что «были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове». Кроме того, российские войска  нанесли ракетные удары по ДнепроГЭС.

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    29 марта 2024, 18:41 • Новости дня
    Орбан назвал идеальный исход для Украины

    Орбан: Украине в идеальном случае надо стать буферной зоной между НАТО и Россией

    Орбан назвал идеальный исход для Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украине лучше всего стать буферной зоной между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в разговоре с австрийским канцлером Вольфгангом Шюсселем.

    Нужно учитывать географию Украины, она находится по соседству с Россией, и для нее самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности, сказал премьер, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mandiner.

    В ином случае украинцы могут потерять свою страну. Орбан добавил, что Россия никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

    При этом венгерский политик отметил, что не видит угрозы «нападения России на какую-либо страну НАТО».

    Ранее Орбан уже высказывал похожее предложение. По его мнению, для Украины «лучшей перспективой» было бы превращение в буферную зону между НАТО и Россией.

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    29 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали, что после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение, следователи проверяют причастность украинских спецслужб к атаке на центр в Подмосковье, заявили в Следственном комитете России.

    Обвиняемые в совершении теракта рассказали следователям, что после совершения нападения в «Крокусе» по указанию «координатора» они отправились на российско-украинскую границу, которую должны были пересечь и прибыть в Киев за вознаграждением, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В настоящий момент следствие проверяет причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.

    Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»

    Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»

    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» спроектировал киевский режим, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

    Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.

    По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».

    По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 20:27 • Новости дня
    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев

    Американский эксперт Бреннер: Полмиллиона украинцев цинично принесли в жертву ради ослабления России

    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США, которая привела к гибели полумиллиона украинцев и физическому разрушению страны, заявил старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер в интервью Asia Times.

    Бреннер заявил, что полмиллиона украинцев были цинично принесены в жертву, их использовали в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить и маргинализировать Россию. По его словам, использование Украины стало фундаментальной стратегической ошибкой и физически уничтожило страну, передает ТАСС.

    Эксперт считает, что «поражение на Украине» имеет далеко идущие последствия. Запад, по его словам, вложил в эту кампанию все ресурсы: оружие, советников, финансы, санкции, информационную войну.

    Бреннер уверен, что кампания США «позорно провалилась» по всем пунктам: Россия стала сильнее, ее экономика надежнее любой западной экономики, военное превосходство доказано, а симпатии мира на ее стороне.

    Он также отметил, что США продемонстрировали всеобъемлющий провал и уже не могут влиять на глобальную политику.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией».

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    30 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась, границы между государствами изменились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Киеву нужно считаться с тем, что в России появились четыре новых субъекта. Это новая реальность,  которую нельзя не учитывать, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    30 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    В МИД отреагировали на слова Зеленского о переговорах без учета границ 1991 года

    Спикер МИД Захарова заявила, что Зеленский сказал о переговорах без учета границ 1991 года из-за нервов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский начал нервничать и говорить о возможности переговоров без учета границ с Россией 1991 года, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, подобная риторика от него прозвучала из-за того, что он нервничает. Она саркастически отметила, что у Зеленского на носу «выборы» или «не выборы», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины заявил, что готов начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    29 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Подоляк заявил о продвижении российских войск «все дальше вперед»

    Подоляк предсказал дальнейшее наступление российских войск в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины остаются «в обороне», а российские войска «давят» и «продвигаются все дальше вперед», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что российские войска продолжают наращивать вооружения, укрепляться и пополнять запасы. Он признал, что Украина не в состоянии справиться с проблемой с нехватки оружия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Советник главы офиса президента Украины заявил, что страна готовится к различным сценариям. Он выразил сомнение, что Россия готова к крупномасштабному наступлению, но подчеркнул, что российские войска «будут и дальше наступать».

    Подоляк отверг идею заморозки конфликта, считая, что Россия «не готова» к ней, так как имеет «ясные цели».

    Он высказал мнение, что в конфликте на Украине «речь идет не о территориях, но о доминировании»: «Или Россия будет господствовать в Европе, или Россия проиграет и в Европе будет господствовать закон».

    Советник главы офиса президента Украины считает, что «некоторые страны», которые оказывают поддержку Киеву, «боятся выиграть» в конфликте.

    Напомним, Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта. Он пояснил, что из-за нехватки ресурсов невозможно планировать наступательные операции на тактическом уровне.

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    29 марта 2024, 23:46 • Новости дня
    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»

    Зеленский заявил о намерении Украины использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по аэродромам в Крыму»

    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские тактические баллистические ракеты ATACMS планируется использовать для ударов по аэродромам в Крыму, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    При этом Зеленский, отвечая на вопрос о том, передает ли Вашингтон Киеву ракеты ATACMS, сказал, что «не может поделиться» данными, но пока ракеты «не на Украине», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, издание сообщало, что США собираются передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Речь шла о ракетах дальностью до 290 км.

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    29 марта 2024, 21:16 • Новости дня
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    @ imago images/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал Арку Дружбы народов в Киеве символом российской имперской политики и угрозой национальной безопасности.

    Соответствующее заключение экспертной комиссии УИНП опубликовано на сайте института. Экспертная комиссия УИНП рекомендовала демонтировать размещенную в Крещатом парке Киева Арку Дружбы народов, которая посвящена событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией, передает ТАСС.

    Эксперты также добавили, что монумент, несмотря на переименование в «Арку Свободы украинского народа», представляет собой исключительно советские идеологемы и коннотации.

    Ранее сообщалось, что бронзовую скульптуру двух рабочих – украинца и русского, – держащих ленту с Орденом дружбы народов, демонтировали в Киеве.

     Арка Дружбы народов – скульптурная композиция, достопримечательность Киева, расположенная в центральном парке украинской столицы на правом, высоком берегу Днепра. Открытие культурного объекта было приурочено к 65-летию Октябрьской революции. Монумент посвящен воссоединению Украины с Россией. Композиция состоит из трех элементов: самой арки в виде громадной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и сцены Переяславской рады.

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    29 марта 2024, 20:41 • Новости дня
    Зеленский: Украина может пойти на мирные переговоры без выхода на границы 1991 года
    Зеленский: Украина может пойти на мирные переговоры без выхода на границы 1991 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

    Зеленский считает, что президент России Владимир Путин, возможно, будет готов к переговорам, если ВСУ выйдут на границы 2022 года, но для этого военных шагов Киева мало. По его словам, необходимо, чтобы Россия «оказалась в полной торговой блокаде», пишет «Лента.ру»  со ссылкой на CBS News.

    Президент Украины отметил, что для победы нужно помочь Киеву экономически и политически. Он заявил, что необязательно «возвращать» территории исключительно военным путем.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира».

    Напомним, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.

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    30 марта 2024, 12:47 • Новости дня
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    @ CBS News/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    На лице президента Украины Владимира Зеленского на миг промелькнула ухмылка, когда журналист CBS News задал ему вопрос о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

    После вопроса Зеленский хмыкнул и сказал: «Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся, передает РИА «Новости».

    При этом разговоре он перестал выглядеть обеспокоенным и серьезным, нежели пока рассказывал о положении дел в стране.


    Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (21)
    29 марта 2024, 18:46 • Новости дня
    Украина объявила в розыск главу МИД Приднестровья

    Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев объявлен в розыск на Украине

    Украина объявила в розыск главу МИД Приднестровья
    @ wikimedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    МВД Украины объявило в розыск министра иностранных дел непризнанной Приднестровской республики Виталия Игнатьева, следует из базы украинского ведомства.

    Игнатьева подозревают по статьям о коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины, передает ТАСС.

    Игнатьев является уроженцем Одесской области.

    Ранее, в январе 2024 года, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о вызове Игнатьева для вручения ему уведомления о подозрении в совершении действий, предусмотренных теми же статьями УК Украины.

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    29 марта 2024, 20:57 • Новости дня
    Зеленский подтвердил назначение Данилова послом в Молдавии
    Зеленский подтвердил назначение Данилова послом в Молдавии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов станет послом в Молдавии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

    Зеленский отметил, что Молдавия является «весомым государством» для Украины, а Данилов якобы сам говорил о таком видении своей дальнейшей работы, передает RT.

    Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла страны в Молдавии, которую он занимал с 2019 года.

    Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) предполагал, что новым послом в Молдавии станет Данилов.

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