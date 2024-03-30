Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.17 комментариев
При обстреле ВСУ поселка в Брянской области пострадали два человека
Два человека пострадали после обстрела ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Сейчас пострадавшие доставлены в больницу где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил в Telegram-канале глава региона.
Богомаз уточнил, что после атаки частично повреждены два многоквартирных и несколько частных жилых домов, производственное помещение, нарушено энергоснабжение.
Ранее жилые дома получили повреждения в селе Курской области после обстрела ВСУ.