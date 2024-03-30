Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.0 комментариев
Жилые дома получили повреждения в селе Курской области после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, где повреждения получили четыре дома и хозяйственные постройки, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Никто из жителей не пострадал, сообщил он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что власти помогут собственникам жилья в восстановлении имущества.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Горналь в Курской области.