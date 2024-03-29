Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.5 комментариев
ВСУ обстреляли село Горналь в Курской области
Старовойт: Жилой дом повредили в селе Курской области при обстреле ВСУ
В результате обстрела со стороны ВСУ села Горналь Суджанского района Курской области поврежден дом и сгорела хозпостройка, заявил губернатор Роман Старовойт.
Как указал Старовойт в своем Telegram-канале, село Горналь Суджанского района обстреляли сегодня днем украинские военные. По его словам, повреждено одно домовладение и сгорел сарай.
Он указал, что сейчас на месте работают оперативные службы. Губернатор также добавил, что власти окажут помощь собственнику жилья в восстановлении имущества.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, в результате чего два населенных пункта остались без электроснабжения, а также были повреждены газовая труба и пять домов.