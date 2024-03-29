Подоляк заявил о продвижении российских войск «все дальше вперед»

Подоляк предсказал дальнейшее наступление российских войск в зоне СВО

Tекст: Антон Антонов

Подоляк сказал, что российские войска продолжают наращивать вооружения, укрепляться и пополнять запасы. Он признал, что Украина не в состоянии справиться с проблемой с нехватки оружия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

Советник главы офиса президента Украины заявил, что страна готовится к различным сценариям. Он выразил сомнение, что Россия готова к крупномасштабному наступлению, но подчеркнул, что российские войска «будут и дальше наступать».

Подоляк отверг идею заморозки конфликта, считая, что Россия «не готова» к ней, так как имеет «ясные цели».

Он высказал мнение, что в конфликте на Украине «речь идет не о территориях, но о доминировании»: «Или Россия будет господствовать в Европе, или Россия проиграет и в Европе будет господствовать закон».

Советник главы офиса президента Украины считает, что «некоторые страны», которые оказывают поддержку Киеву, «боятся выиграть» в конфликте.

Напомним, Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта. Он пояснил, что из-за нехватки ресурсов невозможно планировать наступательные операции на тактическом уровне.