Подоляк: ВСУ по всей линии фронта испытывают стагнацию из-за нехватки ресурсов

Эксперт оценил небоевые потери на учениях в армии Польши

Военный эксперт Бартош: Высокая смертность на учениях говорит о плохой подготовке армии Польши

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

«Известные нам факты гибели польских солдат на учениях говорят о крайне низком уровне организации подготовительных мероприятий. Обычно подобные учения планируются задолго до их начала. Руководство старается продумать каждый шаг предстоящих тренировок. Разумеется, создание безопасных условий для служащих должно быть приоритетом для командного состава», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

«По всей видимости, Варшава слишком увлеклась конфликтом на Украине. До организации учений у нее попросту не доходят руки. Польша значительно израсходовала запасы собственных вооружений. Огромное количество техники и наеников отправлено ВСУ. Конечно, страна пытается восполнить потери этих двух лет», – отмечает он.

«США и Южная Корея активно осуществляют поставки Варшаве современных образцов боевых машин. Однако встает вопрос: а насколько умело с этими новинками обращаются местные солдаты? Не думаю, что они успели на приличном уровне освоить пользование данной техникой. Скорее всего, в этом плане тоже до сих пор возникают определенные проблемы. В целом, мы можем говорить о неадекватности как политических, так и военных элит Польши. Если на учениях у них такие результаты, то что будет в случае реальных боевых действий?», – подчеркивает собеседник.

Ранее после гибели служащего спецназначения в Польше были остановлены все военные учения в стране. Об этом говорится на официальном сайте министерства обороны страны. Инцидент произошел в Татрах во время занятий по горной подготовке. При этом трагедия стала пятым случаем смерти военнослужащих государства в рамках проводимых мероприятий.



До этого в результате взрыва на полигоне в Солярне тяжелые ранения получили два сапера. Своевременно оказать медицинскую помощь им не удалось – оба скончались на месте учений. В начале марта в одном из учебных центров на двух солдат наехала боевая машина пехоты. Об этом сообщает ТАСС.

При этом указ о приостановке подготовительных мероприятий не касается «действий, проводимых структурами, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, а также обучающими украинских солдат». Параллельно с этим оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети Х (запрещена на территории РФ, ранее – Twitter) сообщило о гибели бригадного генерала.

Отмечается, что Адам Морчак умер «по естественным причинам, в свободное от службы время». Ряд экспертов считают, что с помощью такой формулировки власти страны могли замаскировать гибель офицера на территории Украины.

До этого сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из десяти государств – членов альянса, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.