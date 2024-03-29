Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
ЕАЭС, СНГ и ШОС обсудили усиление интеграции на форуме в Москве
Представители Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на Международном экономическом форуме СНГ в Москве обсудили вопросы взаимодействия и усиления интеграции.
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев отметил, что ЕАЭС реализует различные сценарии выстраивания взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами. По его словам, важность такого сотрудничества подчеркивается главами всех пяти государств – членов Союза, передает РАПСИ.
Сагинтаев уточнил, что сейчас уже налажен системный диалог с СНГ, ШОС, АСЕАН, Тихоокеанским альянсом, Африканским союзом, а также закладываются базовые контуры и цели взаимодействия Союза с БРИКС.
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев подчеркнул, что СНГ и ЕАЭС стараются согласовывать свои документы, чтобы у них не было расхождений в подходах к решению экономических проблем.
Заместитель Генерального секретаря ШОС Сохаил Хан выделил транспортную, торгово-экономическую и цифровую сферы как важные направления сотрудничества между ШОС и другими интеграционными объединениями.
Международный экономический форум стран СНГ проходит 28 и 29 марта в Москве. Его целью является обсуждение ключевых вопросов взаимодействия бизнеса и государства с учетом современных тенденций развития мировой и региональной экономики.