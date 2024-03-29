ЕАЭС, СНГ и ШОС обсудили усиление интеграции на форуме в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев отметил, что ЕАЭС реализует различные сценарии выстраивания взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами. По его словам, важность такого сотрудничества подчеркивается главами всех пяти государств – членов Союза, передает РАПСИ.

Сагинтаев уточнил, что сейчас уже налажен системный диалог с СНГ, ШОС, АСЕАН, Тихоокеанским альянсом, Африканским союзом, а также закладываются базовые контуры и цели взаимодействия Союза с БРИКС.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев подчеркнул, что СНГ и ЕАЭС стараются согласовывать свои документы, чтобы у них не было расхождений в подходах к решению экономических проблем.

Заместитель Генерального секретаря ШОС Сохаил Хан выделил транспортную, торгово-экономическую и цифровую сферы как важные направления сотрудничества между ШОС и другими интеграционными объединениями.

Международный экономический форум стран СНГ проходит 28 и 29 марта в Москве. Его целью является обсуждение ключевых вопросов взаимодействия бизнеса и государства с учетом современных тенденций развития мировой и региональной экономики.