Следствие попросило арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Лавров указал на необходимость рассматривать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Лавров в интервью «Известиям» отметил, что президент России Владимир Путин «дал очень емкие и жесткие оценки того, что произошло». Расследование «ведется активно» и «демонстрирует достаточно быстрые результаты», сказал министр. Он напомнил о словах Путина, подчеркнувшего, что все причастные к теракту «понесут заслуженную кару».
Глава МИД России обратил внимание, что «Запад подозрительно активно» продвигает версию о непричастности Киева, хотя «здравая логика» подсказывает, что, «отвечая на вопрос, кому это выгодно», нельзя исключать Украину. Он отметил, что обвиняемые «бежали на Украину, когда их задержали». По его словам, позиция Запада «становится навязчивой». Лавров отметил, что Москва «не делает каких-либо окончательных выводов, пока расследование не будет завершено».
Напомним, Следственный комитет России сообщил, что получена подтвержденная информация о поступлении исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» крупных денежных сумм и криптовалюты с Украины.