Эксперт: На выставке «Россия» широко представлен опыт нацпроектов

Эксперт Ефремова: На выставке «Россия» широко представлен опыт нацпроектов

Студия ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» подготовила очередной выпуск программы «Достижения страны. Дела людей». Гостем передачи стала победитель Всероссийского конкурса «Лидеры России», член клуба Лидеров России «Эльбрус», руководитель проектного офиса АНО «Национальные приоритеты» Надежда Ефремова.

Ведущим выпуска стал победитель конкурса «Лидеры Интернет-коммуникаций», лауреат I Национальной премии молодых политологов России «Дигория», лауреат премии «Мастерской новых медиа», автор медиапроекта «Открыто о России» Виктор Байдаков.

Эксперты обсудили значение конкурса «Лидеры России» и миссию его участников, а также важность информационного освещения нацпроектов в регионах страны.

Практически на каждом стенде выставки «Россия», по словам Надежды Ефремовой, широко представлен опыт реализации нацпроектов. Некоторым из них, таким как «Мир Цифры», «Туризм и индустрия гостеприимства», более подробно посвящены отдельные павильоны и экспозиции.

Со стороны исполнительной власти работу над национальными проектами наглядно показывает павильон координационного центра правительства, практически еженедельно представители правительства России озвучивают актуальную информацию в рамках тематических дней. Эксперт особо отметила работу сотрудников выставки, их внимание к посетителям с детьми, интерактивные возможности стендов.

«Если кто-то из наших зрителей еще не побывал на выставке, это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать восхищенные отзывы. Это гордость за нашу страну. Ты физически ощущаешь, насколько изменилась страна, и ты понимаешь какая она прекрасная, какие разные наши регионы. Каждый павильон, каждая экспозиция выполнены в своем стиле. Те, кто хотел бы развиваться в сфере конгрессно-выставочной деятельности, здесь могут увидеть самые лучшие мировые практики», – рассказала Ефремова.

В ходе беседы эксперт назвала качества, помогающие победить в кадровом конкурсе «Лидеры России», главное из которых, по ее мнению, заключается в том, чтобы при всех профессиональных компетенциях всегда оставаться собой. Важной ценностью сообщества конкурса Надежда Ефремова считает открытость его участников, несмотря на статусы и должности, их готовность делиться знаниями и опытом. Вместе они составляют клуб победителей конкурса «Лидеры России» «Эльбрус, в котором на данный момент работает более 500 человек.

«Эльбрус» – это не просто сообщество неравнодушных людей, это огромная работа, волонтерский труд, поддержка и реализация социальных инициатив на всей территории страны. Где бы ты ни был, в любом городе, в любое время дня и ночи ты можешь позвонить, написать, и всегда двери открыты. Мне кажется, что даже если кто-то напишет «Завтра лечу на Марс», то половина сообщества принесет скафандры, половина карту Марса, посоветуют что-то, порекомендуют наставников, но никто тебе никогда не скажет: «Не лети, это невозможно», – поделилась Ефремова.

Одним из наиболее значимых достижений экосистемы лидерских конкурсов в России эксперт считает возможности роста – профессионального, карьерного, для каждого человека, независимо от места, где он находится.

По мнению Надежды Ефремовой, практически каждый человек может найти для себя поддержку в рамках нацпроектов в той или иной сфере. По ее словам, нацпроект – это «платформа, которая максимально строится вокруг человека». Большое внимание при реализации нацпроектов уделяется обратной связи с гражданами, включая самые современные ее форматы.

Программа «Достижения страны. Дела людей» – это серия интервью с победителями кадровых конкурсов, лауреатами национальных премий и обладателями других престижных наград. Трансляцию можно посмотреть на RuTube-канале студии ЭИСИ на выставке «Россия».