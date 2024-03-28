Участники Всероссийского форума в Костроме обсудили развитие школьных театров

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, обратившись к участникам форума, отметил, что правительством поставлена амбициозная цель – организовать школьный театр в каждой общеобразовательной организации. По его словам, в настоящий момент в России существуют несколько десятков тысяч школьных театров, которые на постоянной основе стали частью образовательной инфраструктуры.

«Я буду рад видеть всех 6 июня, в День русского языка, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, которому в этом году исполнилось бы 225 лет, на Международной выставке «Россия» на ВДНХ на фестивале «Школьная классика». Желаю вам успешной и плодотворной работы», – сказал в своем видеообращении Сергей Новиков.

Центральная тема форума – развитие сельских школьных театров, которые являются для подрастающего поколения одними из главных площадок для получения дополнительного образования, творческой самореализации и воплощения в жизнь собственных инициатив.

Ключевые задачи форума – формирование сообщества педагогов сельских школ, поиск новых подходов к деятельности театров образовательных организаций, создание условий для взаимодействия учреждений культуры с педагогами и советниками директоров по воспитанию и обмена опытом работы в этой сфере.

В рамках пленарного заседания в Костромском государственном драматическом театре им. А. Н. Островского были награждены Благодарственными письмами Министерства просвещения Российской Федерации лучшие педагоги. Также там прошел круглый стол на тему: «Перспективы развития школьного театра».

Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев отметил, что в реестр школьных театров сегодня включены более 39 тыс. детских коллективов, а на постоянной основе оказывается помощь педагогам-руководителям школьных театров. Кроме того, по словам Бугаева, в программу по литературе вернули произведения советских классиков, ребята изучают стихотворения Константина Симонова, роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», повесть Сергея Смирнова «Брестская крепость», роман Юрия Бондарева «Горячий снег». Он отметил, что уроки литературы часто продолжаются в постановках школьных театров.

Директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов в свою очередь отметил, что школьные театры позволяют педагогам решать важнейшие воспитательные задачи, за три года работы советников директоров было создано более 22 тыс. театров в школах и учреждениях СПО.

«Уверен, что форум станет новой точкой отсчета в развитии творческих коллективов и студий, и все больше ребят по всей России смогут в полной мере реализовать свои безграничные таланты», – подчеркнул Кудряшов.

Участники форума также обсудили подготовку к празднованию 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина, значение его драматургии в развитии русского театра и поделились опытом постановки произведений классика в своих школьных коллективах.

«Форум позволит, прежде всего, прокачать свои умения и познакомиться с новыми практиками, которые я смогу использовать на занятиях с детьми. Хочу поблагодарить за организацию этого события, которое предоставляет прекрасную возможность получить самые актуальные знания. Многие участники, как и я, приехали из отдаленных мест нашей необъятной страны», – прокомментировала советник директора по воспитанию Светлоречной школы Зерноградского района Ростовской области Елена Громова.

Для участников форума проводятся мастер-классы, посвященные созданию авторских текстов пьес для постановок, музыкальных и кукольных представлений с элементами актерской импровизации, ритмике, работе инклюзивных театров. Также работают дискуссионные творческие площадки «Школьные театры в пространстве Центра детских инициатив», «Практика работы семейного театра. Как грамотно подобрать репертуар для школьного театра. Классика или современность?». Спикерами образовательной программы выступают преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина, режиссеры и актеры Москвы, Санкт-Петербурга и Костромы, эксперты Росдетцентра.

Руководители школьных театров постоянно повышают свою квалификацию. Так, летом 2023 года «Навигаторы детства» стали участниками обучающих интенсивов проекта «Школьная классика» и Арт-кластера «Таврида», на которых специалисты по воспитанию расширили собственный арсенал технологий, методов и форматов работы, смогли перенять опыт по разбору пьес, режиссуре, сценографии у известных деятелей искусства. Темы создания школьных театров включены в дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», которая организована на базе педагогических вузов. В 2023 году образовательный курс прошли 5253 советника. Также для 300 ребят – членов театральных коллективов в возрасте от 11 до 16 лет – разработана, и в этом году во второй раз будет реализована тематическая дополнительная общеразвивающая программа «Форум школьных театров» во Всероссийском детском центре «Орленок» совместно с Всероссийским центром художественного творчества и Театральным институтом им. Бориса Щукина.

С 27 по 29 марта в Костроме проходит Всероссийский форум руководителей школьных театров, инициированный Министерством просвещения Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают Российский детско-юношеский центр и Всероссийский центр художественного творчества.