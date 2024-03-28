  • Новость часаСК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
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    «Чего не сгубить, тому нету конца». Как «Пикник» играл в память о жертвах теракта
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    В Полтавской области военкомат объявил в розыск 30 тысяч человек
    Сбившие «невидимку» F-117 в 1999 году югославские офицеры вновь уязвили НАТО
    Путин призвал синхронизировать развитие туризма и транспорта
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    Военный самолет упал в море в Севастополе
    Шойгу вручил командующему освобождавшей Авдеевку группировки «Центр» медаль
    Во Франции появились фейковые сообщения о наборе военных для отправки на Украину
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    14 комментариев
    28 марта 2024, 18:27 • Новости дня

    Участники Всероссийского форума в Костроме обсудили развитие школьных театров

    Всероссийский форум руководителей школьных театров в Костоме объединил 300 педагогов со всей страны, его участники обменялись опытом, обсудили вопросы совершенствования работы школьных театральных объединений.

    Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, обратившись к участникам форума, отметил, что правительством поставлена амбициозная цель – организовать школьный театр в каждой общеобразовательной организации. По его словам, в настоящий момент в России существуют несколько десятков тысяч школьных театров, которые на постоянной основе стали частью образовательной инфраструктуры.

    «Я буду рад видеть всех 6 июня, в День русского языка, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, которому в этом году исполнилось бы 225 лет, на Международной выставке «Россия» на ВДНХ на фестивале «Школьная классика». Желаю вам успешной и плодотворной работы», – сказал в своем видеообращении Сергей Новиков.

    Центральная тема форума – развитие сельских школьных театров, которые являются для подрастающего поколения одними из главных площадок для получения дополнительного образования, творческой самореализации и воплощения в жизнь собственных инициатив.

    Ключевые задачи форума – формирование сообщества педагогов сельских школ, поиск новых подходов к деятельности театров образовательных организаций, создание условий для взаимодействия учреждений культуры с педагогами и советниками директоров по воспитанию и обмена опытом работы в этой сфере.

    В рамках пленарного заседания в Костромском государственном драматическом театре им. А. Н. Островского были награждены Благодарственными письмами Министерства просвещения Российской Федерации лучшие педагоги. Также там прошел круглый стол на тему: «Перспективы развития школьного театра».

    Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев отметил, что в реестр школьных театров сегодня включены более 39 тыс. детских коллективов, а на постоянной основе оказывается помощь педагогам-руководителям школьных театров. Кроме того, по словам Бугаева, в программу по литературе вернули произведения советских классиков, ребята изучают стихотворения Константина Симонова, роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», повесть Сергея Смирнова «Брестская крепость», роман Юрия Бондарева «Горячий снег». Он отметил, что уроки литературы часто продолжаются в постановках школьных театров.

    Директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов в свою очередь отметил, что школьные театры позволяют педагогам решать важнейшие воспитательные задачи, за три года работы советников директоров было создано более 22 тыс. театров в школах и учреждениях СПО.

    «Уверен, что форум станет новой точкой отсчета в развитии творческих коллективов и студий, и все больше ребят по всей России смогут в полной мере реализовать свои безграничные таланты», – подчеркнул Кудряшов.

    Участники форума также обсудили подготовку к празднованию 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина, значение его драматургии в развитии русского театра и поделились опытом постановки произведений классика в своих школьных коллективах.

    «Форум позволит, прежде всего, прокачать свои умения и познакомиться с новыми практиками, которые я смогу использовать на занятиях с детьми. Хочу поблагодарить за организацию этого события, которое предоставляет прекрасную возможность получить самые актуальные знания. Многие участники, как и я, приехали из отдаленных мест нашей необъятной страны», – прокомментировала советник директора по воспитанию Светлоречной школы Зерноградского района Ростовской области Елена Громова.

    Для участников форума проводятся мастер-классы, посвященные созданию авторских текстов пьес для постановок, музыкальных и кукольных представлений с элементами актерской импровизации, ритмике, работе инклюзивных театров. Также работают дискуссионные творческие площадки «Школьные театры в пространстве Центра детских инициатив», «Практика работы семейного театра. Как грамотно подобрать репертуар для школьного театра. Классика или современность?». Спикерами образовательной программы выступают преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина, режиссеры и актеры Москвы, Санкт-Петербурга и Костромы, эксперты Росдетцентра.

    Руководители школьных театров постоянно повышают свою квалификацию.  Так, летом 2023 года «Навигаторы детства» стали участниками обучающих интенсивов проекта «Школьная классика» и Арт-кластера «Таврида», на которых специалисты по воспитанию расширили собственный арсенал технологий, методов и форматов работы, смогли перенять опыт по разбору пьес, режиссуре, сценографии у известных деятелей искусства. Темы создания школьных театров включены в дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», которая организована на базе педагогических вузов. В 2023 году образовательный курс прошли 5253 советника. Также для 300 ребят – членов театральных коллективов в возрасте от 11 до 16 лет – разработана, и в этом году во второй раз будет реализована тематическая дополнительная общеразвивающая программа «Форум школьных театров» во Всероссийском детском центре «Орленок» совместно с Всероссийским центром художественного творчества и Театральным институтом им. Бориса Щукина.

    С 27 по 29 марта в Костроме проходит Всероссийский форум руководителей школьных театров, инициированный Министерством просвещения Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают Российский детско-юношеский центр и Всероссийский центр художественного творчества.

    27 марта 2024, 21:14 • Новости дня
    Светлаков рассказал, почему Цекало перестал общаться с участниками «Прожекторперисхилтон»
    Светлаков рассказал, почему Цекало перестал общаться с участниками «Прожекторперисхилтон»
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Комик и актер Сергей Светлаков рассказал, что продюсер и артист Александр Цекало после женитьбы на Дарине Эрвин перестал общаться с ним и другими коллегами из проекта «Прожекторперисхилтон».

    В интервью блогеру Надежде Стрелец Светлаков рассказал, что Цекало «самоликвидировался» после свадьбы: вышел из общих чатов и прекратил со всеми поддерживать связь. Комик утверждает, что Цекало обвинял их в отсутствии поддержки его личной жизни, а также был недоволен тем, что участники «Прожекторперисхилтон» общались с его бывшей женой Викторией Галушкой, передает «Газета.RU».

    Светлаков подчеркнул, что он и другие участники проекта не держат зла на Цекало и желают ему всего хорошего.

    В январе 2019 года Цекало рассказал, что официально развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой. Тогда же ведущий заявил о своей новой избраннице.

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    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    28 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры западных стран готовятся к краху украинских войск, которые лишены необходимого им оружия и боеприпасов, говорится в редакционной статье газеты The Times под заголовком «Пришло время поговорить о падении Киева».

    Вопреки распространенному мнению о «замороженном конфликте», на линии фронта идут ожесточенные бои и существует реальный риск того, что украинские войска будут отброшены назад, отмечается в материале The Times, передает ТАСС. Лидеры Запада вынуждены обдумывать «такой кошмарный сценарий», пишет газета.

    Российское наступление, «очевидно, будет иметь катастрофические последствия для украинцев», подчеркивает издание. Это также поставило бы Запад перед «всевозможными трудными проблемами», говорится в материале.

    При этом в странах вдали от линии фронта Европы на востоке и юге Украины склонны принимать желаемое за действительное и быть неподготовленными к неприятным сюрпризам, отмечает The Times.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что военное поражение Украины неизбежно, несмотря на поддержку, оказываемую ей странами Запада.

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    28 марта 2024, 10:20 • Новости дня
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России

    Убытки зарубежных компаний после ухода из России превысили 107 млрд долларов

    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов, следует из анализа агентства Reuters.

    По данным агентства, потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний, передает ТАСС.

    При этом Reuters отмечает, что эти данные говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации.

    Как отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые все еще стремятся уйти из России, столкнутся с дополнительными трудностями, после этого будут вынуждены пойти на большие списания активов, вследствие чего понесут большие убытки.

    В декабре сумма убытков ушедших из России западных компаний составляла 103 млрд долларов.

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    27 марта 2024, 19:58 • Новости дня
    В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
    В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва сделает некоторые политические шаги по итогам расследования теракта в «Крокус Сити Холле», если это будет необходимо, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    Она предложила для начала дождаться результатов расследования и итогов следственных действий, передает ТАСС.

    После них будут приниматься соответствующие действия правоохранительными, судебными органами и политические шаги, добавила Захарова.

    Ранее представитель МИД заявила, что западные страны выразили соболезнования после «отмашки» из Вашингтона.

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    27 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    Путин: Для России нет недружественных стран
    Путин: Для России нет недружественных стран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государства, которые сейчас называются недружественными для России, на самом деле не являются таковыми, недружественные – это элиты в этих странах, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Достижений [мировой культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», – сказал президент в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия не станет отменять мировую культуру, как это делают с русской культурой в западных странах. «Наоборот, мы считаем, что российская культура – часть мировой культуры, и мы гордимся тем, что она является этой частью, в контексте мировой [культуры] смотрим на свою, не исключая ничего из этого контекста», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа.

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    28 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»

    Пугачева о теракте в «Крокусе»: Скорбь должна быть в душе

    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Певица Алла Пугачева спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

    «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД). Аминь», – написала она на своей странице в соцсетях.

    Как отмечает Telegram-канал RT, при этом едва ли не треть ленты певицы в соцсети, вопреки ее собственным словам, занимают соболезнования в связи с кончиной известных людей.

    Ранее Пугачева оставила извинения на странице исполнительницы из Таджикистана Манижи под публикацией о том, какие «последствия» для граждан ее республики якобы могут наступить в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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    28 марта 2024, 15:45 • Новости дня
    Сбившие «невидимку» F-117 в 1999 году югославские офицеры вновь уязвили НАТО
    Сбившие «невидимку» F-117 в 1999 году югославские офицеры вновь уязвили НАТО
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицеры войск ПВО Югославии, которые в 1999 году сбили американский самолет-невидимку F-117, поздравили Североатлантический альянс с 75-м юбилеем.

    В своей поздравительной открытке, как сообщает РИА «Новости» они написали: «Извините, мы не знали, что он невидимый».

    Истребитель F-117, созданный по технологии «стелс», был сбит 27 марта 1999 года во время бомбардировок Югославии ВВС США.

    Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что конфликт в Югославии, который привел к гражданской войне, «подогревался и изнутри, и извне».

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    28 марта 2024, 08:43 • Новости дня
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    @ t.me/rian_ru

    Tекст: Александра Юдина

    Полицейские смогли спасти из горящего «Крокус Сити Холла» видеоматериалы, в кратчайшие сроки просмотрели кадры и выяснили, в какую машину сели террористы и куда поехали, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    В своем Telegram-канале она указала, что на место трагедии прибыли начальник полиции УМВД по городскому округу, полковник полиции Максим Мягков со своим заместителем подполковником Дмитрием Новиковым.

    Полицейские взломали дверь в серверную и совместно с сотрудниками ФСБ изучили видеоматериалы. Они выяснили, в какую машину сели террористы.

    По словам Волк, вовремя переданная информация помогла оперштабу выяснить маршрут подозреваемых и помочь в их задержании.

    Всего из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более 5 тыс. человек, из них более 100 человек были спасены пожарными.

    Жертвами теракта стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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    28 марта 2024, 11:20 • Новости дня
    В Петербурге задержали избивавших прохожих подростков

    Tекст: Александра Юдина

    В Петербурге задержаны трое 16-17-летних подростков, которые нападали на случайных прохожих в Красногвардейском районе, сообщили в ГУМВД по городу и Ленобласти.

    Отмечается, что подростки спровоцировали на конфликт 28-летнего мужчину, избили его и отобрали 6 тыс. рублей; 33-летнего мужчину один из подростков сбил с ног и избил, он получил ушибы и ссадины, передает РИА «Новости».

    Известно, что один из пострадавших был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

    Ранее в Петербурге школьники насмерть забили прохожего в центре города.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    28 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Шольц рассказал о закулисных переговорах о мире на Украине

    Шольц: Советники по безопасности разных стран обсуждают мир на Украине

    Шольц рассказал о закулисных переговорах о мире на Украине
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как может «выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung заявил, что «мир возможен в любое время». При этом условием наступления мира канцлер Германии назвал вывод российских войск и прекращение конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».

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    28 марта 2024, 09:11 • Новости дня
    Захарова раскритиковала Германию за «особую ответственность» перед евреями

    Представитель МИД Захарова: Германия не имеет права делить жертв нацизма по национальности

    Захарова раскритиковала Германию за «особую ответственность» перед евреями
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Германии не имеет морального права относиться по-разному к жертвам нацистских преступлений, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что нацистская Германия совершила преступления против многих народов, при этом, проводя политику выделения одной национальности, Берлин повторяет ошибки 80-летней давности.

    Таким образом дипломат прокомментировала заявления Берлина об особой ответственности перед евреями.

    Также Захарова напомнила, что резолюции ООН и ЮНЕСКО говорят о страданиях «евреев и несчетного числа представителей других меньшинств», подчеркнув, что преступления против разных групп называются по-разному – «Шоа» для евреев, «Блокада» для ленинградцев.

    «Все национальности задыхались одинаково в газовых камерах», – отметила она, призвав Берлин не делить жертв нацизма по национальности и не дать подняться нацизму в Европе.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями национализма и нацизма.

    Коментарии (15)
    28 марта 2024, 01:11 • Новости дня
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну

    Путин осудил заявления «ура-патриотов» о том, что Россия только для русских, напомнив, что в стране живет 190 этносов

    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке резко осудил высказывания в духе «Россия для русских», напомнив, что на территории страны проживает 190 различных этносов.

    «Когда я слушаю ура-патриотов,.. кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает... Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», – передает слова Путина ТАСС.

    Он добавил, что подобные ура-патриоты есть в любом обществе, в том числе в российском. По словам президента, к многообразию народов в России нужно относиться «очень по-взрослому, серьезно».

    «Не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждую фразу, каждое слово, думать о том, что у нас одна большая, единая Родина», – подчеркнул российский президент.

    В беседе с военнослужащими он отметил, что вне зависимости от национальности бойцы должны чувствовать, что защищают свою Родину. «И другой Родины у них ни у кого нет», – сказал Путин.

    Напомним, что Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку.

    Центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов. Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в начале марта Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    28 марта 2024, 08:15 • Новости дня
    Назван срок наполнения Каховского водохранилища после восстановления плотины

    Балицкий: Каховское водохранилище наполнится за девять месяцев при восстановлении плотины ГЭС

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище, которое было опустошено после подрыва Украиной плотины Каховской ГЭС, может вернуться к прежним отметкам в течение семи-девяти месяцев после восстановления плотины.

    Если противника удастся отогнать от Каховки быстро, то все изменится, сказал Балицкий в интервью ТАСС.

    Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что плотина Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению.

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